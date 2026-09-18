Irã faz desfile militar com ‘caixões’ de Trump e Netanyahu

Um desfile organizado pelo governo do Irã nesta sexta-feira, 18, em Teerã, exibiu caixões simbólicos com imagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O evento também contou com mulheres integrantes da milícia Basij carregando fuzis e com a apresentação de equipamentos militares.

A manifestação, batizada de Janfadayan-e Iran, algo como “aqueles que sacrificam suas vidas pelo Irã”, faz parte de uma campanha para incentivar civis a receberem treinamento militar em meio à guerra, iniciada em fevereiro após ataques americanos e israelenses. Segundo autoridades iranianas, mais de 600 mil pessoas se inscreveram no programa.

Durante o desfile, integrantes das forças paramilitares desfilaram com rifles, veículos militares e drones. Mulheres ligadas à Guarda Revolucionária também participaram do ato armadas. Imagens registradas em Teerã mostram dois objetos que simulavam caixões: um deles coberto pela bandeira dos Estados Unidos e com uma imagem de Trump; o outro, com a bandeira de Israel e uma fotografia de Netanyahu.

O ato foi acompanhado pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e por autoridades militares. O novo comandante da Basij, Hossein Taeb, afirmou durante o evento que os voluntários estariam preparados para a “defesa” do país.

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Mobilização militar

A manifestação ocorreu em meio à continuidade da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, iniciada em fevereiro. O conflito se prolonga há mais de seis meses, sem um acordo de cessar-fogo definitivo. Em reportagem publicada nesta sexta-feira, a Reuters destacou que o confronto segue sem uma solução à vista, enquanto Trump se prepara para participar da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

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Além dos contingentes da Basij, o desfile apresentou baterias antiaéreas, metralhadoras montadas em caminhões e drones utilizados em operações no estreito de Hormuz, importante rota para o transporte mundial de petróleo.

A televisão estatal iraniana estimou em mais de 300 mil o número de pessoas nas ruas de Teerã. O governo afirma que centenas de milhares de voluntários aderiram à campanha de treinamento militar, mas esses números não foram verificados de forma independente.

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