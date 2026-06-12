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Irã diz que acordo de paz com EUA pode ser assinado ‘nos próximos dias’

Ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que tratado deve ser firmado 'por via digital'

Por Redação 12 jun 2026, 20h40
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (Noushad Variyattiyakkal/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Irã diz que acordo de paz com EUA pode ser assinado ‘nos próximos dias’ Priorize VEJA no Google

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira, 12, que há chances de que, “nos próximos dias”, seja alcançado um acordo de paz com os Estados Unidos.

“Assim que forem concluídas as últimas etapas de nossas negociações, esse acordo será assinado e anunciado (…) Isso pode acontecer nos próximos dias. Tenho boas esperanças”, disse Araghchi.

“A assinatura será feita, em um primeiro momento, por via digital. Cada parte assinará à distância. Em seguida, será anunciado que este memorando de entendimento foi assinado por ambas as partes”, explicou.

O fim da guerra com os Estados Unidos “nunca esteve tão perto”, havia dito antes o ministro das Relações Exteriores.

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Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que havia suspendido os ataques previstos contra o Irã, já que em breve poderia ser firmado um acordo para pôr fim à guerra.

Araghchi indicou que, uma vez “concluído” o pacto, anunciará seus detalhes. Adiantou que o rascunho incluía o fim do bloqueio naval americano aos portos iranianos, em vigor desde 13 de abril, e novas disposições sobre a gestão do Estreito de Ormuz.

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“O bloqueio naval deve ser totalmente levantado. Esse é o primeiro ponto mencionado no acordo”, ressaltou.

“O Irã tomou a firme decisão de que a administração do Estreito de Ormuz não será mais a mesma de antes”, apontou, explicando que estavam sendo realizadas conversas com Omã, o outro país banhado pelo estreito.

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O ministro confirmou que os detalhes do programa nuclear iraniano, incluindo a gestão de sua reserva de urânio altamente enriquecido, serão tratados nos 60 dias seguintes à assinatura do acordo.

“Nosso posicionamento sempre foi que a única forma de tratar das reservas de material enriquecido é diluí-lo dentro do Irã”, afirmou Araghchi, que alertou sobre as tentativas de sabotagem das negociações de paz por parte de Israel.

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(AFP)

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