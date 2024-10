Instituição divulga fotos inéditas do príncipe William e a mãe, princesa Diana

O príncipe William contou como “a inspiração e a orientação” de sua mãe, a princesa Diana, têm sido uma força motora por trás de seu compromisso com o combate à falta de moradia em um trecho do seu próximo documentário divulgado neste sábado, 26, que conta com novas fotos inéditas dos dois.

Na nova série documental, intitulada “Príncipe William: Podemos acabar com a falta de moradia”, que estreia no Reino Unidos em 30 e 31 de outubro, o herdeiro ao trono britânico relembra sua primeira visita ao The Passage, uma instituição de caridade britânica para os sem-teto, que realizou ao lado de sua falecida mãe e seu irmão, quando tinha apenas 11 anos. A experiência, segundo o príncipe, foi essencial para que ele enxergasse “além dos muros do palácio”.

O Passage divulgou quatro fotos inéditas do príncipe visitando a instituição em Londres com sua mãe em junho e dezembro de 1993. Com sede em Westminster, a instituição de caridade apoiada pelo príncipe oferece assistência e companhia aos moradores de rua de Londres, os auxiliando a encontrar moradias seguras.

William também recordou o carisma de sua mãe durante suas visitas à instituição, descrevendo como ela fazia todos se sentirem à vontade, “rindo e brincando com todos”.

“Quando eu era bem pequeno, minha mãe começou a falar sobre a falta de moradia, assim como eu faço agora com meus filhos na escola”, diz o príncipe.

No documentário, William também abordou as críticas sobre se ele seria a pessoa certa para abordar o assunto, visto que teve uma criação privilegiada. “Eu venho sem outra agenda além de tentar desesperadamente ajudar pessoas que estão em necessidade, e vejo isso como parte do meu papel. Por que mais eu estaria aqui se não estou usando esse papel corretamente para influenciar e ajudar as pessoas onde posso”, ele disse em outro trecho do documentário divulgado na semana passada.