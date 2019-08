Índia propõe revogar status especial dado à Caxemira

O governo da Índia propôs ao Parlamento, nesta segunda-feira 5, a revogação do artigo 370 da Constituição, que outorga status especial à Caxemira indiana. O país disputa a região com o vizinho Paquistão desde a divisão do subcontinente, em 1947. Além disso, o território também é palco desde os anos 90 de um movimento insurgente separatista.

Após uma reunião no começo da manhã do gabinete, o ministro de Interior, Amit Shah, se dirigiu ao Parlamento do país para anunciar a intenção de revogar o artigo 370, que outorga um status especial à região.

“Desde o momento no qual o presidente dá consentimento (à lei) e é publicada no diário oficial, nenhuma das disposições do artigo 370 serão aplicáveis”, informou Shah no Parlamento.

O ministro também se referiu à reorganização da região, dividida neste momento em Caxemira (norte) e Jammu (sul), transformando-os em “territórios da união”, o que daria maior controle ao governo central.

