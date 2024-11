Incêndios florestais avançam perto de Los Angeles e milhares deixam casas

Mais de 10 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas no sul da Califórnia devido aos incêndios florestais que se espalham rapidamente em áreas próximas a Camarillo, ao noroeste de Los Angeles.

O incêndio, que teve início em um cânion da região na quarta-feira, 6, foi impulsionado por rajadas de vento de até 130 km/h e rapidamente se espalhou para áreas vizinhas. Alimentado por vegetação seca, como gramas e arbustos, o incêndio já consumiu mais de 5.900 hectares, segundo autoridades locais.

O capitão do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura, Tony McHale, descreveu à Reuters a dificuldade de controlar as chamas, comparando o esforço a “tentar apagar um maçarico com uma pistola de água”. Várias pessoas ficaram feridas e diversas estruturas, incluindo casas e empresas, foram destruídas.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que cerca de 3.500 estruturas ainda estão ameaçadas pelas chamas e declarou estado de emergência na região. Em resposta ao risco de novos focos de incêndio, a empresa de energia responsável pelo sul da Califórnia interrompeu o fornecimento em várias áreas de risco.

O Departamento de Incêndios da Califórnia informou que o estado já teve mais de 8,1 milhões de acres queimados em 2024, um número preocupante, considerando que a média anual dos últimos dez anos é de cerca de 7 milhões de acres.