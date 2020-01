Incêndio mata 30 animais em zoológico da Alemanha

Um incêndio possivelmente causado por balões de Ano Novo matou pelo menos trinta animais em um zoológico da cidade de Krefeld, no oeste da Alemanha. O fogo começou pouco depois da meia-noite desta quarta-feira, 1º, e atingiu o recinto dos primatas.

A polícia abriu uma investigação de “incêndio criminoso por ação de negligência” e a principal suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por balões de papel de seda com desejos para o novo ano, soltos nas proximidades do local. Esses artefatos são proibidos em quase toda a Alemanha, incluindo no estado onde fica Krefeld, desde 2009.

Perto do fogo foram encontrados três balões de papel com 34 centímetros de diâmetro e mensagens escritas a mão no interior com votos para 2020.

O chefe de polícia Gerd Hoppmann afirmou que testemunhas disseram ter visto os balões no ar, a uma altitude baixa, pouco antes de o fogo surgir no telhado do recinto dos macacos.

O incêndio matou dois gorilas, cinco orangotangos e um chimpanzé, além de primatas menores, outros mamíferos e aves, segundo afirmou Wolfgang Dressen, diretor do zoológico. De acordo com ele, é “quase um milagre” que dois chimpanzés terem sobrevivido com queimaduras leves ao “monstruoso incêndio”, que graças à atuação dos bombeiros não se propagou pelo jardim dos gorilas e pela área dos cangurus.

Um dos mortos foi o gorila Massa, de 45 anos, o mais velho da Europa, segundo afirmou Dressen.

(Com agência EFE)