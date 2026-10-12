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Incêndio destrói mercado de alimentos mais antigo de Paris

Fundado em 1615, o Marché Couvert des Enfants Rouges se consolidou como um dos símbolos gastronômicos do Marais, no centro da capital francesa

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 16h16
Incêndio no Marché des Enfants Rouges, em Paris.
Incêndio no Marché des Enfants Rouges, em Paris. (HANDOUT / BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (BSPP)/AFP)
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Incêndio destrói mercado de alimentos mais antigo de Paris Priorize VEJA no Google

Um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 12, destruiu o Marché Couvert des Enfants Rouges, mercado coberto de alimentos mais antigo de Paris. Localizado no bairro histórico do Marais, no centro da capital francesa, o estabelecimento funcionava desde 1615 e reunia restaurantes, comerciantes de produtos frescos e barracas de comida de rua.

Segundo as autoridades francesas, o fogo começou por volta das 3h (22h de domingo, no horário de Brasília), mas os bombeiros só foram acionados às 4h15. Quando chegaram ao local, as chamas já haviam tomado o edifício, provocando o desabamento parcial de sua estrutura metálica. O incêndio foi controlado horas depois e não atingiu os imóveis vizinhos.

“Não restou nada do mercado coberto”, afirmou o tenente-coronel Pierre de Bouvier a jornalistas, acrescentando que o portão principal de metal resistiu ao fogo, mas o interior foi completamente destruído.

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Vista aérea noturna de um incêndio em um prédio no centro de uma cidade, com chamas intensas e fumaça vermelha alaranjada subindo. Abaixo, na rua, bombeiros e um caminhão de bombeiros atendem à ocorrência, enquanto outros edifícios iluminados permanecem intactos. A cena é dramática e urgente
Incêndio no Marché des Enfants Rouges, em Paris. (BERNARD GELIOT/AFP)

Ariel Weil, prefeito de Paris Centre, a subprefeitura dos bairros centrais da cidade, confirmou a destruição de todos os 17 estabelecimentos que ocupavam o espaço e pediu que a população evitasse a região da Rue de Bretagne, onde fica o mercado.

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Já o prefeito da capital francesa, Emmanuel Grégoire, afirmou que a administração municipal buscará um espaço provisório para os comerciantes retomarem suas atividades o mais rápido possível.

Símbolo gastronômico

Fundado durante o reinado de Luís XIII, o Marché des Enfants Rouges (Mercado das Crianças Vermelhas, em tradução livre) recebeu seu nome em referência às roupas vermelhas usadas por crianças de um orfanato que funcionava nas proximidades. A denominação foi adotada no fim do século XVIII, após o fechamento da instituição, em 1772.

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Ao longo dos séculos, o espaço se consolidou como um dos símbolos gastronômicos do Marais, atraindo moradores e turistas pela variedade de produtos e refeições preparadas na hora.

Reconhecido também por sua importância arquitetônica e cultural, o mercado foi incluído no inventário de monumentos históricos da França em 1982. Neste ano, a revista americana Food & Wine o classificou como o quinto melhor destino de comida de rua do mundo.

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