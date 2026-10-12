Incêndio destrói mercado de alimentos mais antigo de Paris

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Um incêndio devastador na madrugada de segunda-feira destruiu o Marché Couvert des Enfants Rouges, o mercado de alimentos coberto mais antigo de Paris, fundado em 1615. Localizado no histórico bairro do Marais, o fogo provocou o desabamento parcial da estrutura, consumindo todos os 17 estabelecimentos. Autoridades prometem buscar um espaço provisório para os comerciantes do emblemático ponto gastronômico.

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Um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 12, destruiu o Marché Couvert des Enfants Rouges, mercado coberto de alimentos mais antigo de Paris. Localizado no bairro histórico do Marais, no centro da capital francesa, o estabelecimento funcionava desde 1615 e reunia restaurantes, comerciantes de produtos frescos e barracas de comida de rua.

Segundo as autoridades francesas, o fogo começou por volta das 3h (22h de domingo, no horário de Brasília), mas os bombeiros só foram acionados às 4h15. Quando chegaram ao local, as chamas já haviam tomado o edifício, provocando o desabamento parcial de sua estrutura metálica. O incêndio foi controlado horas depois e não atingiu os imóveis vizinhos.

“Não restou nada do mercado coberto”, afirmou o tenente-coronel Pierre de Bouvier a jornalistas, acrescentando que o portão principal de metal resistiu ao fogo, mas o interior foi completamente destruído.

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Ariel Weil, prefeito de Paris Centre, a subprefeitura dos bairros centrais da cidade, confirmou a destruição de todos os 17 estabelecimentos que ocupavam o espaço e pediu que a população evitasse a região da Rue de Bretagne, onde fica o mercado.

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Já o prefeito da capital francesa, Emmanuel Grégoire, afirmou que a administração municipal buscará um espaço provisório para os comerciantes retomarem suas atividades o mais rápido possível.

Símbolo gastronômico

Fundado durante o reinado de Luís XIII, o Marché des Enfants Rouges (Mercado das Crianças Vermelhas, em tradução livre) recebeu seu nome em referência às roupas vermelhas usadas por crianças de um orfanato que funcionava nas proximidades. A denominação foi adotada no fim do século XVIII, após o fechamento da instituição, em 1772.

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Ao longo dos séculos, o espaço se consolidou como um dos símbolos gastronômicos do Marais, atraindo moradores e turistas pela variedade de produtos e refeições preparadas na hora.

Reconhecido também por sua importância arquitetônica e cultural, o mercado foi incluído no inventário de monumentos históricos da França em 1982. Neste ano, a revista americana Food & Wine o classificou como o quinto melhor destino de comida de rua do mundo.