Incêndio atinge topo da Trump Tower, no centro de Nova York

Um incêndio atingiu o topo da Trump Tower, no centro de Nova York. O prédio faz parte do complexo imobiliário da família do presidente americano Donald Trump.

O Corpo de Bombeiros da cidade confirmou que recebeu uma chamada para responder ao incêndio por volta das 7h do horário local (10h em Brasília). Segundo as primeiras informações, duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com as autoridades, o fogo teria sido provocado por algum equipamento elétrico. Mais de 80 bombeiros foram acionados para combater o incêndio, mas não foi necessário esvaziar o prédio.

A Trump Tower fica localizada na Quinta Avenida, uma das vias mais movimentadas de Nova York, que foi fechada pelos serviços de emergência. Imagens aéreas mostram os bombeiros trabalhando no topo do prédio, enquanto uma grande nuvem de fumaça cobre a região.

O prédio de luxo é a sede das Organizações Trump e abriga a residência não oficial de Donald Trump. O presidente e sua família, contudo, estão em Washington D.C. nesta segunda-feira.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas na parte superior do edifício.

Trump Tower is on fire pic.twitter.com/qwUTAuBsEW — NYCBMD (@NycBmd) January 8, 2018

Trump tower on fire pic.twitter.com/mQgvpapw5U — Andy Constan (@constanandy) January 8, 2018

Trump tower on fire! pic.twitter.com/lUnpkc219J — Susan D. Ball (@SusanSball4) January 8, 2018

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)