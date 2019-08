Hong Kong tem novo dia de protestos contra extradições

Manifestantes voltaram às ruas de Hong Kong neste domingo, em uma nova tentativa de pressionar as autoridades chinesas, um dia após os confrontos com a polícia em um bairro turístico da ex-colônia britânica. Este é o oitavo fim de semana de grandes protestos – que muitas vezes terminam em confrontos entre pequenos grupos radicais e a polícia – na megalópole do sul da China, que enfrenta sua crise política mais grave desde que a ilha foi cedida pelo Reino Unido ao governo chinês, em 1997. O estopim para o início da insatisfação entre os manifestantes foi a apresentação de um projeto de lei que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial a extradição de suspeitos de crimes sem acordos prévios, como ocorre no resto do país. A proposta foi apresentada há cerca de dois meses e está atualmente suspensa.

Após os confrontos de sábado, a agência estatal chinesa denunciou as “forças miseráveis” que ameaçam a divisão de sistemas políticos em vigência na China. “O governo central não ficará de braços cruzados e não deixará que a situação continue”, advertiu. Os manifestantes convocaram uma greve geral para segunda-feira. Neste domingo, milhares de pessoas participaram em duas manifestações – em uma delas, a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogêneo.

“Me sinto mais preocupada que otimista”, disse Florence Tung, uma advogada de 22 anos, à AFP. “Temos a impressão, sem importar quantos somos, que não é possível mudar nosso governo”, completou, em referência ao fato de que os dirigentes da cidade não são eleitos por sufrágio universal.

A segunda manifestação aconteceu na ilha de Hong Kong, em Kennedy Town, e deveria terminar em um parque próximo à sede do Escritório de Ligação, um órgão do governo central chinês. Apesar de seu início pacífico, houve confronto e os agentes usaram gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

Pequim passou a multiplicar as advertências contra os manifestantes. Nesta semana, a guarnição do Exército Popular de Libertação (EPL) em Hong Kong divulgou um vídeo para alertar sobre sua capacidade de intervenção. As autoridades locais elevaram o tom e 40 manifestantes foram acusados de participação em distúrbios, um delito que pode acarretar em pena de até 10 anos de prisão, após os confrontos da semana passada.

No sábado à noite, o bairro de Tsim Sha Tsui, no extremo sul de Kowloon, foi cenário de distúrbios. As forças de segurança anunciaram a detenção de mais de 20 pessoas. Desde 9 de junho, mais de 200 pessoas foram presas.

Mesmo com a suspeição da proposta, o movimento se transformou em uma campanha de denúncia contra a redução das liberdades na ilha e para exigir reformas democráticas. As agressões a manifestantes no dia 21 de julho por parte de supostos membros das chamadas tríades – grupos criminosos de origem chinesa que operam na China e em Hong Kong – deixaram 45 feridos e aumentaram ainda mais a tensão.

Ao mesmo tempo, dezenas de milhares de pessoas participaram no sábado de uma passeata em apoio às forças de segurança, um evento que foi exibido pela televisão pública chinesa.

Com AFP