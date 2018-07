Homem é preso nos EUA ao tentar comprar bicicleta pagando com maconha

As autoridades policiais do Condado de Teller, no Estado americano do Colorado, informaram ontem (10) sobre a prisão de um homem que quis comprar uma bicicleta e pagá-la com maconha, sem saber que o vendedor era o filho do xerife local.

Stephen Huber, de 26 anos, usou um conhecido site de compra e venda para fechar a transação de uma bicicleta, mas ofereceu o pagamento com 230 gramas de maconha. O vendedor, de 17 anos, notificou seu pai, o xerife Jason Mikesell, sobre a oferta recebida. Mikesell solicitou a intervenção dos agentes da divisão de narcóticos para acertar um “ponto de troca” e prender Huber em flagrante.

O comprador da bicicleta foi detido na segunda-feira (9), quando entregou a maconha para a pessoa que ele achava ser o adolescente. Na verdade, era um agente disfarçado, informou a polícia local em comunicado.

Posto em liberdade após pagar fiança de 10.000 dólares, Huber enfrenta duas acusações por tentar negociar a maconha com um menor de idade.

“Embora seja legal possuir maconha no Colorado, este incidente é um lembrete de que a distribuição de maconha a menores é ilegal, contrária à lei e traz severas punições”, diz a nota divulgada pelas autoridades do Condado de Teller.

Em novembro do ano passado, o próprio xerife Mikesell passou por um episódio parecido. Colocou à venda seu carro em um site, e os compradores quiseram realizar o pagamento com maconha, sem saber que negociavam com um policial. Naquela ocasião, Shawn Langley, de 39 anos, e sua companheira, Jane Cravens, foram detidos ao tentar pagar o veículo com quase dois quilos de maconha.