Havaí: Vulcão Kilauea entra em erupção pela terceira vez neste ano

O vulcão Kilauea, na Ilha Grande do Havaí, começou a entrar em erupção pela terceira vez no ano na tarde do último domingo, 10. A última erupção ocorreu três meses atrás e teve uma duração de cerca de duas semanas.

De acordo com Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a erupção foi precedida por um período de forte sismicidade e “rápida elevação” do cume. A agência elevou de laranja para vermelho, que significa “alerta”, o nível de perigo do Kilauea enquanto avalia a erupção.

Nas redes sociais, imagens mostram fissuras na base da cratera do vulcão que estão gerando fluxos de lava jorrando da superfície.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí informou que a erupção “não representa uma ameaça de lava para as comunidades”. Ainda assim, alertou que partículas e gases vulcânicos podem criar problemas respiratórios para as pessoas expostas.

“Ventos fortes podem transportar partículas mais leves para distâncias maiores”, disse o USGS. “Moradores e visitantes devem minimizar a exposição a estas partículas vulcânicas, que podem causar irritação na pele e nos olhos”.

O Kilauea é um dos vulcões mais ativos do mundo, localizado em uma área fechada do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Em 2019, uma série de terremotos e grandes erupções no Kilauea provocou a destruição de centenas de casas e empresas.

O vulcão ficou em erupção pela última vez durante várias semanas, começando em junho, exibindo fontes de lava vermelha sem ameaçar quaisquer comunidades ou estruturas. Na ocasião, milhares de pessoas se aglomeraram no parque, que oferecia vistas seguras da lava.

O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí disse que a erupção serve como “um lembrete solene da sacralidade enraizada nesta paisagem”. Na tradição nativa havaiana, as erupções têm significado espiritual e o cume do Kilauea é sagrado, considerado o lar de Pele, a divindade vulcânica havaiana.

