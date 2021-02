Harry: Reino Unido se tornou ambiente ‘tóxico’ com assédios da imprensa

Na noite da última quinta-feira, 25, foi ao ar a mais recente entrevista de príncipe Harry, ao programa The Late Late Show, apresentado por James Corden. Na conversa, o neto da rainha Elizabeth II afirmou que o assédio da imprensa britânica foi um fator determinante para sua decisão de deixar a realeza. Segundo ele, o Reino Unido se tornou um “ambiente tóxico” para sua família.

“Era um ambiente realmente difícil, como acho que muitas pessoas viram. Todos nós sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava destruindo minha saúde mental”, relatou Harry.”Isso é tóxico, então eu fiz o que qualquer marido e qualquer pai faria”, disse.

“Eu só pensava ‘preciso tirar minha família daqui'”, concluiu.

Na última sexta-feira 19, o Palácio de Buckingham anunciou que Harry e sua esposa Meghan Markle não retornariam para suas funções na realeza, e com isso, abriram mão de títulos da nobreza. A decisão foi primeiramente anunciada em 2020, mas confirmada na semana passada.

Meghan e Harry vivem na Califórnia com o filho Archie desde agosto de 2020, quando se instalaram em uma mansão em Santa Barbara, a 160 quilômetros de Los Angeles. De lá pra cá, o casal já tem contrato assinado com o Spotify e com a Netflix para a produção de conteúdo que passe “informação, mas também traga esperança”, afirmaram na época em comunicado conjunto.

O casal já havia reclamado da cobertura da imprensa britânica em diversas ocasiões. Meghan, inclusive, iniciou diversos processos contra jornais e tabloides pela violação de sua privacidade.

No início do mês, a duquesa de Sussex venceu uma ação no Reino Unido contra a empresa editora do Mail on Sunday, que publicou trechos de uma carta que Meghan enviou ao seu pai em 2018 sem sua autorização. Na mensagem, a duquesa pedia para que seu pai parasse de falar com a imprensa e deixasse de fazer falsas alegações sobre ela em entrevistas.