Hamas liberta terceiro grupo com 13 reféns israelenses e 4 estrangeiros

O Hamas libertou neste domingo, 26, o terceiro grupo de reféns no terceiro dia de trégua com as forças de Israel. Até o momento, 17 pessoas foram transferidas para agentes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na fronteira de Gaza com o Egito, incluindo 13 israelenses, três cidadãos tailandeses e um russo.

O grupo estava sob poder do grupo terrorista desde o dia 7 de outubro, quando ocorreu o primeiro ataque a Israel. Segundo o governo do Egito, a previsão é que, em troca da liberação, 39 reféns palestinos sejam soltos por Israel ainda hoje.

Desde sexta-feira, 58 reféns já foram libertos pelo Hamas, sendo 39 israelenses e o restante de outras nacionalidades. Enquanto isso, 78 palestinos foram soltos por Israel. A medida ocorre em meio ao cessar-fogo acordado entre as duas partes, que pode durar até quarta-feira, 29 — eram previstos quatro dias de trégua, mas os países avaliam a possibilidade de estender.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi a Faixa de Gaza neste domingo e indicou que a guerra está longe de terminar. “Nada vai nos parar e estamos convencidos de que temos a força, o poder, a vontade e a determinação para alcançar todos os objetivos da guerra, e é isso que faremos”, declarou.

