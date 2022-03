Após destruir prédio do governo de Kharkiv, Rússia ameaça atacar Kiev

Após o ataque ao centro de Kharkiv, que atingiu o prédio do governo da segunda maior cidade da Ucrânia, a Rússia informou, segundo as agências de notícias locais Tass e RIA, que vai avançar contra os locais de serviços de segurança da capital Kiev, nesta terça-feira, 1º.

Segundo o ministério russo, a ofensiva serviria para evitar “ataques de informação” contra o país de Vladimir Putin. As agências de notícias informam ainda que o Kremlin pediu para que as pessoas perto desses locais de Kiev se afastem.

Ainda segundo a Tass, representantes de Rússia e Ucrânia vão se encontrar nesta quarta-feira, 2, para uma segunda rodada de negociações com o objetivo de tentar interromper os conflitos. A primeira conversa ocorreu na segunda 28 e não houve avanços. A Tass citou uma fonte da Rússia.

MÍSSIL EM KHARKIV

O centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, foi atingido por mísseis nesta terça-feira, 1º, sexto dia da invasão da Rússia ao país. Um dos alvos foi o prédio do governo, localizado na principal praça no centro da região. O anúncio foi feito pelo governador da região Oleg Synegubov e confirmado pelo comando de operações ucraniano. Forças russas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky chamou a ofensiva de ‘terrorismo de Estado’ e pediu reconhecimento da comunidade internacional a isso. “O objetivo do terror é nos quebrar, é quebrar a nossa resistência”, disse em vídeo. Para ele, Kiev e Kharkiv são os principais alvos da Rússia no momento.

Segundo a agência Interfax, os ataques também teriam atingido parte de uma área residencial da cidade. Autoridades ucranianas dizem que ao menos dez pessoas morreram e vinte ficaram feridas após o bombardeio.

“Esta manhã, a praça central de nossa cidade e a sede do governo local de Kharkiv foram atacadas de forma criminosa”, afirmou Synegubov. “Esses ataques são genocídio do povo ucraniano, um crime de guerra contra a população civil”, acrescentou.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, a intenção do ataque era matar o governador e sua equipe. Moradores relataram ainda disparos na noite de segunda-feira e na manhã desta terça.

No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, publicou imagens da explosão do prédio e dos destroços. O chanceler afirmou que o mundo “pode e deve fazer mais” e pediu o “isolamento completo” do país.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022