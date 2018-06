Guarda Costeira da Líbia intercepta 538 migrantes em apenas 1 dia

A Guarda Costeira da Líbia interceptou dois botes de borracha à deriva no seu litoral. As embarcações traziam a bordo 237 migrantes, que tentavam atravessar o Mediterrâneo, informou na quinta-feira (21) o porta-voz das Forças Navais líbias.

Um total de 169 resgatados, entre os quais duas crianças e três mulheres, são de nacionalidade sudanesa. Os demais têm distintas nacionalidades africanas. Todos foram transferidos à base naval de Trípoli, onde receberam assistência médica. Dois deles foram transferidos ao hospital em estado grave.

O primeiro bote foi localizado a 20 milhas náuticas de Sebratha, um dos principais núcleos do contrabando de pessoas no norte da Líbia. O o segundo, a 38 milhas de Qarabuli (ao leste de Trípoli), detalhou o porta-voz.

Nesta mesma madrugada a Guarda Costeira líbia havia interceptado outros dois botes de borracha na costa de Qarabuli, com um total de 301 migrantes, incluindo 46 crianças e três mulheres. Três pessoas morreram.

Afogamentos

A Acnur, agência para refugiados da ONU, informou na quinta-feira que um total de 220 migrantes se afogaram ao longo da costa da Líbia nos últimos dias, segundo relatos de sobreviventes e testemunhas.

Segundo o comunicado do ACNUR, os migrantes se afogaram em incidentes separados desde o início desta semana. A agência também pediu “ação internacional urgente para fortalecer os esforços de resgate no mar”.

Ainda segundo o órgão, os casos mais recentes elevam o número de migrantes mortos no centro do Mediterrâneo para mais de 1.000 desde o começo de 2018.

As praias que se estendem entre Trípoli e a fronteira com a Tunísia se transformaram nos últimos dois anos no principal reduto das máfias que traficam seres humanos, apesar da presença de patrulheiras europeias.

Segundo dados da Organização Internacional de Migração (OIM), órgão vinculado à ONU, mais de 171.635 imigrantes irregulares conseguiram atravessar para a Europa em 2017, enquanto 3.116 desapareceram no mar.

(Com EFE)