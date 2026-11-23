Greta Thunberg é condenada a pagar multa na Dinamarca após invadir universidade
Sueca está entre seis ativistas pró-Palestina punidos em até R$ 6 mil por protesto que criticava parcerias da Universidade de Copenhague com Israel
Um tribunal dinamarquês condenou, nesta segunda-feira, 23, seis ativistas pró-Palestina, entre eles a sueca Greta Thunberg, ao pagamento de multas por entrada ilegal em dependências da Universidade de Copenhague.
A Justiça dinamarquesa rejeitou o pleito de absolvição dos réus, que entraram sem autorização em um edifício da instituição em 2024. Segundo o advogado dos jovens, a incursão tinha como objetivo chamar a atenção para as parcerias da Universidade de Copenhague com entidades acadêmicas israelenses, o que a defesa classificou como um “debate legítimo”.
Os réus “foram condenados, por invasão ilegal, a multas diárias” entre 1. 200 e 7. 250 coroas dinamarquesas (aproximadamente entre R$ 1. 000 e R$ 6. 000), decidiu o tribunal. Thunberg foi ainda condenada a uma multa extra de 1. 800 coroas suecas (cerca de R$ 1. 500) por essa invasão e por uma ação contra o grupo de transporte marítimo Maersk.
“Ainda que as multas impostas aos meus clientes tenham sido moderadas, evidentemente não é o resultado que eu esperava”, declarou à AFP seu advogado, Tyge Trier, que também representava outros dois acusados. “Estou conversando com meus clientes sobre a possibilidade de apresentar um recurso e, pessoalmente, acredito que existem razões sólidas para contestar a decisão”, acrescentou.
Thunberg já foi condenada em várias ocasiões na Suécia ao pagamento de multas por desobediência civil, no contexto de ações pelo clima.
(Com informações da AFP)