Governo espanhol vai exumar e transferir restos do ditador Franco

O governo socialista da Espanha está decidido a exumar o corpo do ditador Francisco Franco (1892-1975), de maneira “imediata” e com muito respeito à “dignidade humana”, para retirá-lo do Vale dos Caídos, um dos símbolos do regime autoritário comandado pelo general por 36 anos.

Isabel Celaá, porta-voz do Executivo espanhol, afirmou que, apesar da decisão tomada pelo Parlamento, ainda não está definido qual o mecanismo jurídico para adoção da medida.

Franco exerceu o poder na Espanha de 1939 até sua morte em 1975 e supervisionou pessoalmente a construção do Vale dos Caídos, da qual participaram presos políticos, em especial os que lutaram pela República. O lugar conta com uma abadia beneditina, uma basílica e um enorme ossário onde estão os restos de mais de 30 mil mortos republicanos e franquistas mortos durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).

Em entrevista à imprensa, depois de reunião do Executivo socialista, Isabel afirmou que o Vale dos Caídos tem de se tornar um “memorial de paz e reconciliação”, capaz de atender às vítimas da Guerra Civil de ambos os lados, “onde todo mundo possa se reconhecer”. “Mas não pode ser o referencial dos restos mortais de um ditador”.

Durante a ditadura, o Vale dos Caídos teve um grande significado ideológico ao ser o local de enterro de José Antonio Primo de Rivera, fundador da Falange (partido de corte fascista dos anos 30) e um dos principais aliados de Franco. O ditador foi enterrado ali também, assim como seus aliados na Guerra Civil e em seu regime.

Isabel insistiu não haver ainda uma data para a transferência do corpo de Franco, já que “não há nenhum precedente”. Mas disse que a exumação será feita de maneira “muito correta” e, possivelmente, em agosto. O governo mantém conversas com a família de Franco.

A porta-voz lembrou que a exumação do corpo do ditador é um mandato do Parlamento, aprovado por maioria, e o Governo “está decidido a cumpri-lo”. Apenas o conservador Partido Popular (PP), do ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy, votou contra.

A via para transferir os restos mortais de Franco será, previsivelmente, a reforma da Lei de Memória Histórica, aprovada pelo Governo do socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

