Governador republicano de Vermont contraria partido e vota em Kamala Harris

O governador de Vermont, o republicano Phil Scott, anunciou que votou na candidata democrata, Kamala Harris, nas eleições à Presidência nesta terça-feira, 5. Do lado de fora do seu local de votação, Scott disse que “não era uma coisa fácil de fazer sendo o governador republicano em exercício e votando contra o indicado do seu partido”, mas que “chegou à conclusão de que tinha que colocar o país acima do partido”.

Não é a primeira vez, contudo, que o governador contraria a própria sigla. Nas eleições de 2020, ele deixou de votar no candidato republicano, também Donald Trump, na época presidente, para endossar a candidatura de Joe Biden, que saiu vencedor do pleito. Na ocasião, Scott explicou que deixar de votar não era uma opção e que “tinha que votar contra” o empresário americano.

Neste ano, segundo projeções, os três delegados do estado, que contam para os 270 necessários para vencer a eleição, vão para Kamala Harris.

Por muitos anos um reduto republicano, com exceção de 1964, Vermont passou a seguir os passos democratas em 1992, quando o estado votou em Bill Clinton. Na disputa Biden x Trump, o democrata levou os três delegados de Vermont por 66% a 31% dos votos. Ou seja, teve facilidade em conquistar o eleitorado de lá. Com início das contagens das urnas, Kamala já repetiu o feito no estado e arrematou o seu Colégio Eleitoral.

Apoio de Schwarzenegger

A decisão de Scott ocorre poucos dias após o ex-governador republicano da Califórnia, Arnold Schwarzenegger abandonou linhas partidárias e declarou voto à candidata democrata à Casa Branca. O astro hollywoodiano, que ainda é filiado republicano, compartilhou em uma extensa publicação na rede social X, antigo Twitter, suas reflexões sobre a eleição, com críticas a Trump.

“Serão apenas mais quatro anos de besteira sem resultados, o que nos deixará cada vez mais irritados, divididos e odiosos”, afirmou o ex-governador. Schwarzenegger expressou indignação com um recente comentário do ex-presidente, que chamou os Estados Unidos de “lixeira do mundo” ao criticar a política de imigração. O ator classificou a fala como “antipatriótica” e destacou que “rejeitar o resultado de uma eleição é o ápice do antiamericanismo”.