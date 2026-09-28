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Furacão Polo se aproxima do México com ventos de 185 km/h e ameaça causar danos severos

Autoridades e população se preparam para o impacto, esvaziando áreas propensas e inundação e instalando tábuas e sacos de areia em portas e janelas

Por Sophia Paiva 28 set 2026, 18h18
Veículo da Guarda Nacional mexicana com luzes de emergência acesas, um militar no teto e outro na caçamba, parado em estrada costeira. Dois militares em uniforme camuflado estão à esquerda, próximos à água. Ao fundo, uma placa azul indica Feliz Viaje Puerto San Carlos sob céu nublado
Integrantes da Guarda Nacional se posicionam na estrada em Puerto San Carlos, Baja California Sur, México, antes da chegada do furacão Polo, em 28 de setembro de 2026. (Foto por CARL DE SOUZA / AFP/AFP)
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Furacão Polo se aproxima do México com ventos de 185 km/h e ameaça causar danos severos Priorize VEJA no Google

A força do furacão Polo começou a ser sentida nesta segunda-feira, 28, horas antes de tocar o solo na costa do Pacífico mexicano. A Guarda Nacional passou a percorrer as ruas alertando a população, que protege portas e janelas com tábuas e sacos de areia, para se precaver contra os potenciais danos da tempestade que deve levar ventos de até 185 km/h ao México, atingindo a categoria 3 de 5 na escala Saffir-Simpson.

Será o primeiro furacão desta temporada a tocar terra na região. As autoridades determinaram que os moradores se abriguem a partir das 15h locais (19h em Brasília).

O chefe do serviço meteorológico do México, Fabián Vázquez, prevê um impacto “muito severo”, com árvores derrubadas, casas de madeira ou com telhados de chapa destruídas, bloqueios em estradas e interrupções no fornecimento de energia elétrica, que já começaram a ocorrer. Também são previstas inundações provocadas pela elevação do nível do mar e pelas fortes chuvas esperadas.

Siga

Há um alerta de furacão em vigor para a costa oeste e costa leste no estado da Baixa Califórnia Sul, bem como no México continental, da Baía Kino a Huatabampito. As Forças Armadas mobilizaram quase 7 mil militares na Baixa Califórnia Sul, onde também foram suspensas as aulas e o trabalho presencial dos servidores públicos. As atividades marítimas e o acesso às praias também foram interrompidos.

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Abrigos e preparação

Em Puerto San Carlos, um vilarejo de cerca de 6.000 habitantes na Baixa Califórnia Sul, a população está acostumada a ciclones tropicais, mas teme a força do Polo em um ano no qual o El Niño ameaça agravar as consequências, uma vez que o fenômeno aquece as águas e favorece a formação de furacões.

Alguns moradores do vilarejo se refugiaram em um abrigo instalado na escola de ensino médio, enquanto outros decidiram ir para a casa de familiares ou para um dos 169 abrigos disponibilizados no estado.

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A instituição de ensino fica perto do mar, e um policial que passava pelo local avaliou que todo o povoado deveria ter sido evacuado. “A escola vai inundar, tudo vai inundar”, disse ele à agência de notícias AFP, embora o diretor da escola tenha atestado sua segurança com base em experiências anteriores.

O vento ganha intensidade e as palmeiras se curvam de um lado para o outro, segundo a AFP. O nível do mar subiu e rompeu vários trechos de uma barreira de areia que servia de contenção, a água começou a invadir as ruas e o fornecimento de energia elétrica já foi interrompido em Puerto San Carlos.

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Além do Polo, os meteorologistas monitoram a tempestade tropical Rachel, que pode ganhar força nos próximos dias.

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