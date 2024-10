Furacão Milton toca o solo na Flórida com ventos de até 205 km/h

O furacão Milton tocou o solo em Siesta Key, na Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, 9. Segundo o Centro Nacional de Furacões, os ventos máximos são de 205 quilômetros por hora. Há risco de ser uma das tempestades mais destrutivas já registradas na região.

Mesmo antes de chegar, o furacão já vinha provocando chuvas intensas na Flórida. Mais cedo, ao menos 11 tornados se formaram em diversas regiões do estado, segundo relatos do serviço meteorológico.

O Centro Nacional de Furacões estima que a velocidade máxima dos ventos diminuiu durante a tarde, para cerca de 200 km/h, o que o torna um furacão de categoria 3. A mudança de categoria não deve diminuir seus impactos. O Milton deve manter sua força de furacão enquanto segue pelo estado durante a manhã de quinta-feira.

Ao menos 1 milhão de pessoas estão sem energia elétrica e o número deve crescer conforme o furacão se desloca pelo estado. Até o momento, a região mais afetada é o condado de Sarasota. Há alerta ativo para enchentes repentinas nas cidades de Tampa, St. Petersburg, Riverview e Palmetto, com previsão de queda de até 355 milímetros de chuva nas próximas horas.

Na rede social X, o governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou que “agora é hora de se abrigar” e disse que os socorristas estão prontos para agir “assim que as condições climáticas permitirem”. “Os esforços de busca e resgate estarão bem encaminhados para salvar vidas antes do amanhecer, e continuarão pelo tempo que for necessário”, escreveu.

Na rede X, a prefeita de Sarasota, Liz Alpert, afirmou que recebeu um telefonema do presidente americano Joe Biden oferecendo ajuda. “Ele entende que será um tipo de furacão sem precedentes e que será necessário muito do governo federal para ajudar a recuperar Sarasota.”

O furacão Milton chega à Flórida enquanto o estado ainda se recupera dos estragos causados pelo furacão Helene, que deixou 225 mortos em vários estados da costa leste dos Estados Unidos há duas semanas. O Milton é o quinto furacão a atingir os Estados Unidos em 2024 — os anteriores foram Beryl (categoria 1), Debby (categoria 1), Francine (categoria 2) e Helene (categoria 4).