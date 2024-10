Furacão Milton toca o solo na Flórida com ventos de mais de 200 km/h

O furacão Milton tocou o solo no condado de Sarasota, perto de Siesta Key, na Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, 9. Segundo o Centro Nacional de Furacões, os ventos máximos são de 205 quilômetros por hora. Há risco de ser uma das tempestades mais destrutivas já registradas na região. Mesmo antes de chegar, o furacão já vinha provocando chuvas intensas na Flórida e, mais cedo, ao menos 11 tornados se formaram em diversas regiões do estado, segundo relatos do serviço meteorológico.

O Centro Nacional de Furacões estima que a velocidade máxima dos ventos diminuiu durante a tarde, com limite de 200 km/h, o que o torna um furacão de categoria 3. A mudança de categoria não deve diminuir seus impactos. O Milton deve manter sua força de furacão enquanto segue pelo estado durante a manhã de quinta-feira.

De acordo com o governador da Flórida, Ron DeSantis, dezenas de milhares de pessoas que deixaram suas casas estão em abrigos públicos contra tempestades. “Temos mais de 30.000 indivíduos, mas temos espaço para mais de 200.000 indivíduos”, disse o republicano.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado dizendo que o tempo de deixar o estado com segurança acabou. “A menos que surja uma situação de risco de vida, fique em ambientes fechados e acompanhe as atualizações”, disse o serviço meteorológico. O furacão Milton chega à Flórida enquanto o estado ainda se recupera dos estragos causados pelo furacão Helene, que deixou 225 mortos em vários estados da costa leste dos Estados Unidos há duas semanas.

O Milton é o quinto furacão a atingir os Estados Unidos em 2024 — os anteriores foram Beryl (categoria 1), Debby (categoria 1), Francine (categoria 2) e Helene (categoria 4).