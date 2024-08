Furacão Ernesto chega a Bermudas, no Caribe, com ventos e chuvas fortes

Segundo informações da agência Associated Press, o maior potencial de enchentes é esperado para mais tarde neste sábado. O acumulado de chuva previsto com a tempestade é de 150 mm a 225 mm. “A segunda metade da tempestade será tão intensa, se não mais, do que a primeira. Fique em casa e fique seguro durante a passagem desta tempestade até que o sinal das autoridades seja dado”, afirmou o governo de Bermuda no X.

Nos próximos dias, a tempestade deve avançar para outros territórios, como a província canadense de Terra Nova e Labrador, onde o Ernesto está previsto para chegar na noite de segunda-feira (19).