Furacão Beryl chega ao Caribe e é considerado ‘extremamente perigoso’

O furacão Beryl, inédito no Caribe, chegou nesta segunda-feira, 1, em Carriacou, Granada, e avança em direção às Ilhas Barlavento, ameaçando causar inundações devastadoras e tempestades com fortes ventos, informou Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH).

“Esta é uma situação extremamente perigosa e com risco de vida. Tome uma atitude agora para proteger sua vida!”, comunicou o CNH sobre o Beryl, primeiro furacão da temporada e o maior registrado neste ano. Em nota, o centro também pediu que moradores das Ilhas Granadinas e da Ilha Carriacou se abrigassem em locais seguros.

A intensificação do Beryl marca um início violento e precoce da temporada de furacões no Atlântico. Esta é a primeira tempestade de categoria 4 já registrada. Na escala de Saffir-Simpson, furacões de nível 4 são marcados de ventos a pelo menos 225 km/h.

Barlavento é um grupo de ilhas composto por Granada, Santa Lúcia e São Vicente e Granadinas. O primeiro-ministro de Granadinas, Ralph Gonsalves, afirmou que um desastre natural estava por vir e que as consequências poderiam durar dias. Na capital do país, Kingstown, as condições ao redor do porto principal pioraram nesta segunda – alguns prédios já relataram danos causados pelos fortes ventos.

Continua após a publicidade

Trajetória do furacão

A previsão é que o furacão atravesse muitas ilhas populosas do Caribe Central até a quarta-feira. Segundo o CNH, está previsto que o furacão chegue ao Golfo do México no sábado, 6. Na quarta-feira, 3, ele vai passar próximo da Jamaica.

O núcleo do furacão vai causar “danos causados ​​pelo vento potencialmente catastróficos” em partes da Ilhas de Barlavento. Os países mais expostos aos perigos são Granada e São Vicente Granadinas, onde pessoas relataram danos em telhados de prédios e corte de energia. Alertas de furacão também já foram acionados em Barbados e Trindade e Tobago. Além disso, um alerta de tempestades tropical foi emitido em Martinica (região ultramarina francesa), Trinidade, República Dominicana e Haiti.

Em Barbados, espera-se que o furacão traga 8 a 15 centímetros de chuva ao longo do dia. Algumas áreas vão registrar até 25 cm, especialmente Granadinas e Granada. A administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA previu em maio que as atividades de furacões no Atlântico seriam acima do normal em 2024. O furacão, que surgiu recentemente, ganhou tanta força devido as águas ferventes do oceano – atualmente a temperatura na região está 3ºC acima da média.