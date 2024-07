Furacão Beryl avança em direção à Jamaica com rastro de danos e mortes

O furacão Beryl avança nesta quarta-feira, 3, em direção à Jamaica com uma tempestade de categoria 4 (a segunda mais forte). Ao menos seis pessoas já morreram e há relatos de danos significativos no sudeste do Caribe com uma tormenta de categoria 5, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH)

Em Kingston, as pessoas se preparam para os possíveis impactos que o furacão pode causar: as janelas foram tampadas, os pescadores já retiraram os barcos da água e trabalhadores desmontaram os painéis publicitários nas estradas para não serem derrubados pelo vento forte. Atualmente, a ilha está em estado de emergência por ter sido classificada como zona de desastre.

Hurricane Beryl's impact is being felt across most of the island as rain and wind have started to intensify within the last thirty minutes.#HurricaneBeryl #ObservingBeryl #Beryl #JamaicaObserver #AlwaysAhead pic.twitter.com/dmztpZPCoF — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) July 3, 2024

Em um comunicado, o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, afirmou que a declaração de zona de desastre iria permanecer pelos próximos sete dias. Ele também anunciou um toque de recolher em toda a ilha entre 6h a 18h. Além disso, Holness disse que espera receber relatórios sobre o impacto das tempestades na infraestrutura costeira e inundações.

De acordo com o premiê, agentes de segurança seriam totalmente mobilizados “para manter a ordem pública e auxiliar no socorro ao desastre. Assim que o furacão passar, as forças de segurança desenvolveram planos estratégicos para combater qualquer ameaça potencial de saques ou quaisquer outros crimes oportunistas”.

Um alerta de furacão já estava em vigor na Jamaica e nas Ilhas Cayman (território ultramarino britânico). Segundo o meteorologista chefe do serviço AccuWeather, Jon Porter, o furacão é uma das ameaças mais fortes e perigosa que a Jamaica já enfrentou.

“Estamos muito preocupados com uma grande variedade de impactos fatais na Jamaica, incluindo tempestades, ventos fortes e inundações repentinas”, disse Porter.

Embora o Beryl tenha diminuído de categoria, com ventos mais fracos que anteriormente, o furacão ainda pode causar grandes impactos.

Acredita-se que a costa sul da Jamaica, onde Kingston está localizada, seja a mais afetada pelo o furacão. Os níveis da água devem subir de 1,8 metro para 2,7 metros acima da média normal.

Até o momento, três pessoas morreram em Granada e uma em São Vicente e Granadinas. Duas outras foram encontradas mortas no norte da Venezuela, onde cindo pessoas estão desaparecidas. Segundo o CNH, está previsto que o furacão chegue ao Golfo do México no sábado, 6.