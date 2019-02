Frio extremo nos Estados Unidos já deixou 21 mortos

zoom_out_map 1 /20 Morador de rua é coberto de neve enquanto fica sentado ao lado da estação Wall Street do metrô de Nova York - 30/01/2019 (Drew Angerer/Getty Images)

zoom_out_map 2 /20 Patos se refugiam do frio nas águas do rio Minnehaha Creek, em Minneapolis, Minnesota - 30/01/2019 (Stephen Maturen/AFP)

zoom_out_map 3 /20 Pombas são vistas cobertas de neve enquanto tentam se aquecer na cidade de Buffalo, em Nova York - 30/01/2019 (Lindsay Dedario/Reuters)

zoom_out_map 4 /20 Caminhões trabalham na remoção de neve da pista da US Highway 12/18 em Madison, Wisconsin - 23/01/2019 (John Hart/Wisconsin State Journal/AP)

zoom_out_map 5 /20 Pessoas caminham sobre as camadas de gelo que se formaram no Lago Michigan, em Chicago, Illinois - 30/01/2019 (Joshua Lott/AFP)

zoom_out_map 6 /20 Homem fica com os cílios e sobrancelhas congeladas após uma caminhada ao redor do Lago Michigan, em Chicago, Illinois - 30/01/2019 (Joshua Lott/AFP)

zoom_out_map 7 /20 Gansos são vistos em lago de Port Washington, localizado no estado americano de Wisconsin, durante onda de frio que atinge os Estados Unidos - 30/01/2019 (Jeffrey Phelps/Reuters)

zoom_out_map 8 /20 Pessoa caminha próxima de lago congelado em Chicago, durante onda de frio que atinge os Estados Unidos - 30/01/2019 (Kiichiro Sato/AP)

zoom_out_map 9 /20 Caminhões dirigem em meio à neve em Fargo, no estado americano de Dakota do Norte, durante onda de frio - 29/01/2019 (Carol Bauer/Reuters)

zoom_out_map 10 /20 Lago Michigan é visto congelado após a passagem do fenômeno chamado de vórtice polar, durante onda de frio que atinge o estado americano de Chicago - 29/01/2019 (Pinar Istek/Reuters)

zoom_out_map 11 /20 Homem limpa a neve de sua garagem depois de uma nevasca em Janesville, Wisconsin - 28/01/2019 (Anthony Wahl/The Janesville Gazette/AP)

zoom_out_map 12 /20 Trens se movem ao longo de trilhos cobertos de neve, em Chicago, Illinois - 28/01/2019 (Kiichiro Sato/AP)

zoom_out_map 13 /20 Homem tira neve de cima de seu carro depois de uma nevasca pesada em Rochester, Minnesota - 28/01/2019 (Joe Ahlquist/The Rochester Post-Bulletin/AP)

zoom_out_map 14 /20 Homem inspeciona uma picape após capotamento em Manor Township, Pensilvânia - 29/01/2019 (Blaine Shahan/LNP/LancasterOnline/AP)

zoom_out_map 15 /20 Homem é fotografado enquanto pratica corrida na Itta Bena Road em Emory, Virgínia, durante uma nevasca - 29/01/2019 (Andre Teague/Bristol Herald Courier/AP)

zoom_out_map 16 /20 Homem caminha por uma rua residencial durante uma nevasca em Green Bay, Wisconsin - 28/01/2019 (Adam Wesley/The Post-Crescent/AP)

zoom_out_map 17 /20 Placas de gelo se formam sobre o Rio Chicago devido a uma onda de frio chamada vórtice polar que atingiu grande parte do centro e leste dos Estados Unidos, em Illinois - 29/01/2019 (Pinar Istek/Reuters)

zoom_out_map 18 /20 Alunos da Trinity Presbyterian School de Montgomery, Alabama enfrentam nevasca durante excursão ao Lincoln Memorial, em Washington - 29/01/2019 (onathan Newton / The Washington Post/Getty Images)

zoom_out_map 19 /20 Passarela da North Avenue Beach, fica congelada sobre o Lago Michigan, em Chicago, Illinois - 29/01/2019 (Pinar Istek/Reuters)

zoom_out_map 20/20 Excesso de neve provoca acidente em Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos - 29/01/2019 (Jason Coffelt/Reuters)

As baixíssimas temperaturas que atingiram os Estados Unidos nesta semana já deixaram 21 mortos em todo o país, segundo as autoridades locais.

O clima obrigou o cancelamento de voos e viagens de trem, além do fechamento de escolas e a paralisação dos serviços de correio em diversos estados. Chicago, onde a sensação térmica é mais fria do que em partes do Alasca, virou um deserto de gelo.

A onda de frio registrou seu ápice em Ponsford, Minnesota, onde na tarde de terça-feira 29, o Serviço Nacional do Tempo (NWS) registrou sensação térmica de -54 graus. Já nesta quinta-feira, 31, a temperatura mais baixa registrada pelo NWS foi em Shooks, também no estado, de -44 graus.

A expectativa dos meteorologistas é de que o frio diminua a partir desta sexta-feira, 1º. Nesta manhã em Saint Paul, capital de Minnesota, foram registrados -17 graus. Em Chicago, a mínima esperada para hoje é de -13 graus.

Mortes

A onda de frio causou óbitos nos estados do Michigan, Illinois, Wisconsin, Iowa, Indiana e Nova York, de acordo com a imprensa americana.

A Universidade de Iowa comunicou o falecimento de um de seus estudantes, Gerald Belz, na quarta-feira 30. O jovem de 18 anos foi encontrado morto no campus da instituição, provavelmente devido às baixas temperaturas.

Entre as outras vítimas estão quatro homens que foram encontrados mortos em áreas próximas a suas casas em Illinois, Wisconsin e Michigan e seis pessoas que morreram em acidentes de trânsito relacionados com a neve em Iowa.

No sábado 26, um jovem de 22 anos morreu em frente à sua casa em Rochester, Minnesota. Segundo a emissora CNN, ele chegou ao local de carona, mas não tinha chaves para entrar e enfrentou temperaturas abaixo de zero.

Uma mulher também foi encontrada morta em seu apartamento em Milwaukee, Wisconsin, depois que seu aquecedor parou de funcionar.

O frio intenso é provocado por um fenômeno conhecido como vórtice polar, ciclones formados nos polos e que ganham força no inverno. Ocasionalmente, esse sistema polar de baixa pressão pode se distorcer e espalhar ar frio, atingindo países como Canadá e Estados Unidos.

Novos hábitos

Mas se engana quem pensar que para evitar os problemas do frio basta usar as roupas adequadas ou se manter em casa, com a calefação ligada.

Diante das condições extremas, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos alertou que mais do que cinco minutos com as extremidades do corpo expostas ao ar livre pode resultar em necrose. O fenômeno é chamado de “frostbite“.

O Serviço também ligou o alerta de um “voto de silêncio” pelo bem dos pulmões, primeiras vítimas do clima frio e seco que tomou o país. “O ar seco e gelado pode irritar os pulmões, causar falta de ar, e servir de gatilho para ataques de asma e outras doenças respiratórias relacionadas”, afirmou em comunicado a Associação Americana de Pulmão.

Além de não poderem andar livremente sob o risco de sofrerem queimaduras ou até mesmo necroses nas pontas do dedo ou do nariz, os americanos estão tendo de enfrentar em seu cotidiano vários outros obstáculos causados pelo frio.

Segundo relatos dos Estados de Illinois, Wisconsin e Michigan, mesmo as janelas preparadas para o inverno não conseguiram manter a temperatura quente.

Emily Yao, de 32 anos, disse que este é o inverno mais frio que já enfrentou em Chicago. O que mudou na rotina dela? “Tudo”, diz Emily. “Estou trabalhando de casa. O resto, suspendi.”

“Tive de prestar atenção em coisas que não faço normalmente”, afirma Emily. “Uma delas é garantir sempre um pouco de água correndo na pia para evitar o congelamento da tubulação.”

Os termômetros em Chicago chegaram a marcar -29 graus nesta semana, batendo o recorde de -27 graus de 1985. Em Washington, a mínima chegou a 14 graus negativos, ameno perto do que cidades do norte enfrentam.

Mesmo assim, escolas passaram a funcionar com horário reduzido, encerrando as atividades mais cedo. Por isso, os trabalhadores também diminuíram a jornada de trabalho.

O brasileiro Gustavo Cunha se mudou para Chicago no dia 10. Para sair de casa na quarta-feira 30, ele vestiu três calças, três jaquetas e a bota impermeável para conseguir chegar às aulas do curso de administração. Lá, Cunha descobriu que as aulas haviam sido suspensas.

“A cidade está morta. Museus, escolas, órgãos do governo fecharam”, diz. A emissão de sua carteira de habilitação também vai ter de esperar. “O que achei mais inusitado é encontrar o sol lá fora, apesar de estar com sensação térmica de -36 graus”, conta Cunha, que é do Acre, mas morava em São Paulo.

(Com Estadão Conteúdo)