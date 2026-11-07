França volta às ruas no quarto fim de semana consecutivo para pressionar Macron

Uma nova rodada de protestos tomou as ruas da França neste sábado, 7, em meio à onda de insatisfação popular que atinge o país desde setembro. Em Paris, uma marcha foi autorizada a partir das 14h (10h, no horário de Brasília), com saída da Praça da República e chegada à Praça da Nação. Foram convocados outros atos espontâneos em diferentes localidades, e cidades como como Marselha, no sul, Bordéus, no sudoeste, e Lille, no norte, também realizaram protestos. As autoridades francesas estimavam a participação de cerca de 60 mil manifestantes na capital e de até 170 mil pessoas em todo o país.

A polícia voltou mobilizar cerca de 70 mil agentes na capital francesa temendo episódios de violência, saques e depredações como os registrados no dia 17 de outubro. Segundo a AFP, o clima era festivo e as autoridades constataram uma mobilização “claramente em queda”. O movimento dos Coletes Amarelos, que já abalou o primeiro mandato de Macron em 2018 e 2019, protestou separadamente, diferente do sábados anteriores. O grupo se concentrou na Praça da Concórdia, perto da Assembleia Nacional e do Palácio do Eliseu, residência e gabinete do presidente, apesar da proibição da polícia. Segundo o Le Monde, as autoridades interviram para impedir a concentração na região, que não foi autorizada.

O movimento que começou com estudantes do ensino médio se estendeu para movimentos sindicais e outras parcelas da população. Parte dos protestos é motivada pela falta de investimentos na educação pública e pelo aumento do custo de vida – o acirramento das manifestações ocorre na reta final do mandato do presidente Emmanuel Macron, cuja aprovação atinge os níveis mais baixos desde 2017. Enquanto isso, a líder da extrema direita Marine Le Pen lidera as pesquisas de intenção de voto.

Na última quinta-feira, 5, entre 575 mil e 1,6 milhão de pessoas foram às ruas para exigir melhores salários e aumento do poder de compra, além de manifestar apoio aos estudantes que, desde meados de setembro, denunciam uma série de problemas na educação pública. O governo convocou reuniões para a próxima semana com sindicatos, representantes patronais e organizações estudantis para discutir as reivindicações. (Com AFP)