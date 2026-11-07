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França volta às ruas no quarto fim de semana consecutivo para pressionar Macron

Manifestações começaram em setembro, com reivindicações ligadas à educação pública, aos salários e à perda do poder de compra

Por Gabriela Caputo 7 nov 2026, 13h59
Multidão de pessoas em protesto, com cartazes de papelão, caminhando em uma rua arborizada. Um cartaz visível diz DE SERVICE PUBLIC. Um balão verde flutua acima da multidão.
Novos protestos tomam as ruas de Paris em 7 de novembro. (Sebastien Bozon/AFP)
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Uma nova rodada de protestos tomou as ruas da França neste sábado, 7, em meio à onda de insatisfação popular que atinge o país desde setembro. Em Paris, uma marcha foi autorizada a partir das 14h (10h, no horário de Brasília), com saída da Praça da República e chegada à Praça da Nação. Foram convocados outros atos espontâneos em diferentes localidades, e cidades como como Marselha, no sul, Bordéus, no sudoeste, e Lille, no norte, também realizaram protestos. As autoridades francesas estimavam a participação de cerca de 60 mil manifestantes na capital e de até 170 mil pessoas em todo o país.

A polícia voltou mobilizar cerca de 70 mil agentes na capital francesa temendo episódios de violência, saques e depredações como os registrados no dia 17 de outubro. Segundo a AFP, o clima era festivo e as autoridades constataram uma mobilização “claramente em queda”. O movimento dos Coletes Amarelos, que já abalou o primeiro mandato de Macron em 2018 e 2019, protestou separadamente, diferente do sábados anteriores. O grupo se concentrou na Praça da Concórdia, perto da Assembleia Nacional e do Palácio do Eliseu, residência e gabinete do presidente, apesar da proibição da polícia. Segundo o Le Monde, as autoridades interviram para impedir a concentração na região, que não foi autorizada. 

O movimento que começou com estudantes do ensino médio se estendeu para movimentos sindicais e outras parcelas da população. Parte dos protestos é motivada pela falta de investimentos na educação pública e pelo aumento do custo de vida – o acirramento das manifestações ocorre na reta final do mandato do presidente Emmanuel Macron, cuja aprovação atinge os níveis mais baixos desde 2017. Enquanto isso, a líder da extrema direita Marine Le Pen lidera as pesquisas de intenção de voto.

Na última quinta-feira, 5, entre 575 mil e 1,6 milhão de pessoas foram às ruas para exigir melhores salários e  aumento do poder de compra, além de manifestar apoio aos estudantes que, desde meados de setembro, denunciam uma série de problemas na educação pública. O governo convocou reuniões para a próxima semana com sindicatos, representantes patronais e organizações estudantis para discutir as reivindicações. (Com AFP)

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