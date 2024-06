França: partido de Bardella sai à frente, com 34% dos votos, diz projeção

Neste domingo, 30, os franceses foram às urnas para o primeiro turno das eleições legislativas do país, antecipadas por Emmanuel Macron após a extrema direita conquistar a maioria dos assentos no Parlamento Europeu. Após o fechamento das urnas, às 20h (15h no horário de Brasília), as primeiras projeções divulgadas pelo instituto de pesquisa Ifop reforçam o favoritismo da extrema-direita apontado pela pesquisas anteriores, colocando o Reagrupamento Nacional à frente da corrida, com 34% dos votos.

A pesquisa, que costuma mostrar resultados muito próximos ao oficial, também confirmou a fraqueza do partido de Macron, Renascimento, que aparece em terceiro lugar, com 22% dos votos, enquanto o segundo lugar é ocupado pela aliança esquerdista Nova Frente Popular, com 29,1%. Os resultados são semelhantes ao apontado pelo instituto BFMTV, que sugere a mesma ordem de preferencia dos eleitores, com os percentuais 33%, 28,5% e 22%, respectivamente.

O resultado só vai ser decidido no segundo turno, no próximo domingo, 7, mas a primeira rodada foi marcante, com o maior comparecimento às urnas em 40 anos. Estima-se que 69% dos eleitores tenham ido votar, percentual superior aos 52,4% de 2022, quando Macron foi eleito.

Embora as motivações de Macron para antecipar as eleições legislativas não sejam óbvias, a opinião pública viu o movimento como um grande obstáculo que ele colocou ao próprio mandato. Caso no segundo turno os extremistas do Reagrupamento Nacional consigam, mesmo, a maior bancada na Assembleia Nacional, o presidente terá de indicar o carismático Jordan Bardella, cria de Marine Le Pen e presidente da legenda, como primeiro-ministro.

Apesar do favoritismo, Bardella declarou que só vai requerer o posto caso a legenda salte dos atuais 88 assentos para os 289, conquistando maioria absoluta na Assembleia Nacional. De acordo com a projeção atual, o RN deve passar a ter algo entre 230 e 280 lugares na Assembleia Nacional.

As eleições seguem as regras do voto distrital. Os candidatos que não obtiverem metade dos votos em seus distritos, disputam o segundo turno, marcado para 7 de julho. O descompasso entre o premiê e o presidente – a França adota o sistema semipresidencialista – tem tudo para dificultar a governabilidade e deve abrir caminho para a extrema direita conquistar a chefia do executivo, em um futuro próximo. Uma vitória também tem significado importante na União Europeia, já que Bardella, pelas leis da França, ficaria encarregado das relações internacionais. Ao lado da Alemanha, o país lidera o bloco.

O que quer o Reagrupamento Nacional?

Versão repaginada do Frente Nacional, o RN é o partido de extrema direita que abriga a principal oposição de Macron na política francesa, a ultraconservadora Marine Le Pen. Embora Jordan Bardella adote a clássica imagem de outsider carismático, o manifesto recente do partido aponta que se trata de uma ultradireita padrão, tendo como principais bandeiras a expulsão de “estrangeiros islâmicos”, a abolição do direito à nacionalidade a filhos de imigrantes, o fim dos benefício sociais para pais de menores infratores e um endurecimento da disciplina escolar.

O que esperar da frente de esquerda?

Em segundo lugar nas pesquisas, a Nova Frente Popular, formada por socialistas, verdes e comunistas, tem como líder Jean Luc Mélanchon. Crítico de Macron pela postura de austeridade fiscal e pelos cortes a benefícios de trabalhadores, ele promete não repetir a aliança de apoio ao governo. Em uma tentativa de enfrentar a extrema direita, a NFP promete revogar a reforma previdenciária de Macron, aumentar o salário mínimo, recuperar serviços públicos, tributar mais ricos e apostar de maneira consistente na transição ecológica.

O que houve com o partido de Macron?

Em pleitos anteriores, a liderança do Renascimento angariou votos progressista por se colocar como única alternativa à extrema direita, mas agora, após uma série de medidas austeras, o partido de centro direita perdeu parte dos apoiadores.

Macron continua apostando na histórica aversão dos eleitores franceses à extrema direita, motivação que parece estar por trás da antecipação das eleições legislativas do país frente à conquista dos ultraconservadores no Parlamento Europeu. É possível, no entanto, que os resultados da eleição dificultem ainda mais seu governo, que só enfrentará novo pleito em 2027.