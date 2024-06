Após tiro no pé, Macron enfrenta extrema direita em eleições legilsativas

Neste domingo, 30, o presidente da França, Emannuel Macron, enfrenta o maior desafio de seu segundo mandato, mas que soa na opinião pública como um obstáculo que ele mesmo colocou à frente de seu caminho. Milhões de eleitores irão as urnas para votar no primeiro turno das eleições legislativas, que foram antecipadas pelo mandatário após a extrema direita conquistar a maioria dos assentos no Parlamento Europeu.

O governo de centro-direita teme que o mesmo se repita em um cenário doméstico, já que o grupo de ultra direita liderado por Marine Le Pen lidera as pesquisas. O Reagrupamento Nacional (RN), tem cerca de 35% das intenções de voto, sendo seguido de perto pelo agrupamento de esquerda Nova Frente Popular (NFP), com 28%. O partido do presidente, o Renascimento, aparece com apenas 20% da preferência dos eleitores. O cenário pode complicar a vida do governo nos três anos que restam à frente do Palácio Eliseu.