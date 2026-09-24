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França tem devastação recorde e maior número de incêndios florestais desde 1976

Aproximadamente 98 mil hectares foram devastados durante verão, segundo balanço do governo

Por Sophia Paiva 24 set 2026, 15h59
Bombeiro com capacete e uniforme escuro, com faixas amarelas, joga água no chão de uma floresta em chamas, com árvores altas e fumaça vermelha e azul no ar
Um bombeiro joga água no solo carbonizado enquanto as chamas continuam a queimar na floresta de Landes, em Luglon, no sudoeste da França, nas primeiras horas de 14 de agosto de 2026.  (Foto por ROMAIN PERROCHEAU / AFP/AFP)
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Aproximadamente 98 mil hectares foram devastados na França durante esse verão por quase 21 mil incêndios florestais, um número cinco vezes maior que a média dos últimos 20 anos e um recorde desde 1976, revelou nesta quinta-feira, 24, o Escritório Nacional de Florestas (ONF).

Isso é “excepcional”, segundo Juliette Faivre, diretora do ONF na região de Île-de-France-Est, que especificou, no entanto, que 97% dos incêndios são extintos antes de atingirem 10 hectares. Faivre falou à imprensa na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris, que perdeu 2 mil hectares para o fogo durante o verão.

Esse balanço, que será revisado nas próximas semanas, inclui incêndios florestais, mas também em terras agrícolas e áreas naturais.

Em termos de área florestal, com 76.000 hectares queimados este ano, 2026 é um ano recorde desde que estatísticas precisas sobre esse tipo de evento começaram a ser coletadas, disse à AFP Christophe Chantepy, especialista em prevenção e controle de incêndios florestais do Escritório Nacional Florestal (ONF). A média anual dos últimos 20 anos é de 12.700 hectares.

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Como consequência dos incêndios florestais extremos nos últimos meses, mais de 1,5 milhão de toneladas métricas de carbono haviam sido liberadas na atmosfera em decorrência dos incêndios desde o início de 2026, até meados de agosto, segundo dados do Copernicus, o serviço de observação da União Europeia. Esse é o nível mais alto já registrado desde o início das medições em 2003, e quase quatro vezes a média anual registrada entre 2003 e 2025.

Esses eventos extremos são um grande desafio para a França, uma vez que o país precisa acelerar seus esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e cumprir suas metas climáticas, ao mesmo tempo em que a capacidade de suas florestas de atuar como sumidouros de carbono está diminuindo, segundo especialistas ouvidos pelo jornal francês Le Monde.

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