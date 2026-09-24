França tem devastação recorde e maior número de incêndios florestais desde 1976
Aproximadamente 98 mil hectares foram devastados durante verão, segundo balanço do governo
Aproximadamente 98 mil hectares foram devastados na França durante esse verão por quase 21 mil incêndios florestais, um número cinco vezes maior que a média dos últimos 20 anos e um recorde desde 1976, revelou nesta quinta-feira, 24, o Escritório Nacional de Florestas (ONF).
Isso é “excepcional”, segundo Juliette Faivre, diretora do ONF na região de Île-de-France-Est, que especificou, no entanto, que 97% dos incêndios são extintos antes de atingirem 10 hectares. Faivre falou à imprensa na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris, que perdeu 2 mil hectares para o fogo durante o verão.
Esse balanço, que será revisado nas próximas semanas, inclui incêndios florestais, mas também em terras agrícolas e áreas naturais.
Em termos de área florestal, com 76.000 hectares queimados este ano, 2026 é um ano recorde desde que estatísticas precisas sobre esse tipo de evento começaram a ser coletadas, disse à AFP Christophe Chantepy, especialista em prevenção e controle de incêndios florestais do Escritório Nacional Florestal (ONF). A média anual dos últimos 20 anos é de 12.700 hectares.
Como consequência dos incêndios florestais extremos nos últimos meses, mais de 1,5 milhão de toneladas métricas de carbono haviam sido liberadas na atmosfera em decorrência dos incêndios desde o início de 2026, até meados de agosto, segundo dados do Copernicus, o serviço de observação da União Europeia. Esse é o nível mais alto já registrado desde o início das medições em 2003, e quase quatro vezes a média anual registrada entre 2003 e 2025.
Esses eventos extremos são um grande desafio para a França, uma vez que o país precisa acelerar seus esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e cumprir suas metas climáticas, ao mesmo tempo em que a capacidade de suas florestas de atuar como sumidouros de carbono está diminuindo, segundo especialistas ouvidos pelo jornal francês Le Monde.