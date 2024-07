Foto do ‘New York Times’ pode ter capturado bala disparada contra Trump

Uma foto do jornal americano The New York Times pode ter capturado o caminho da bala que foi disparada contra o ex-presidente americano Donald Trump e que atingiu sua orelha direita de raspão durante comício na Pensilvânia neste sábado, 13. A imagem do fotógrafo Doug Mills mostra um traço, que seria o caminho do projétil, próximo à cabeça de Trump.

“A foto absolutamente pode estar mostrando o deslocamento de ar por causa do projétil”, disse Michael Harrigan, um agente especial aposentado do FBI, onde atuou por 22 anos, ao jornal, após receber e analisar as imagens do comício enviadas pela publicação. “O ângulo parece um pouco baixo para ter passado por sua orelha, mas não é impossível se o atirador disparou mais de uma vez.”

Segundo o NYT, durante a cobertura do evento Doug Mills estava usando uma câmera capaz de capturar imagens em até 30 frames (ou quadros) por segundo e utilizou velocidade acima do padrão.

“A maioria das câmeras usadas para capturar imagens de balas no ar são equipamentos especiais de velocidade extremamente alta, normalmente não usadas para fotografia normal, portanto, capturar uma bala em uma trajetória lateral como visto naquela foto seria uma foto em um milhão e quase impossível de ser feita, mesmo que o fotógrafo soubesse que a bala estava vindo”, disse Harrigan.

O ex-agente afirmou que, “dadas as circunstâncias, se a foto não está mostrando a trajetória da bala no ar, não sei o que mais poderia ser”.