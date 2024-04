Forte terremoto atinge Taiwan e Japão emite alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa leste de Taiwan nesta terça-feira (no Brasil, manhã de quarta no horário local), levando a Agência Meteorológica do Japão a emitir um alerta de tsunami para as ilhas de Miyakojima e Okinawa, indicando risco de ondas de até 3 metros.

Autoridades japonesas orientaram a população das regiões a deixar esses locais e buscar lugares seguros. Segundo a agência meteorológica, um tsunami de 30 centímetros foi registrado na ilha de Yonaguni por volta das 9h18 (horário local).

O epicentro do terremoto foi a cerca de 18 quilômetros ao sul da cidade de Hualien. Um segundo tremor, desta vez de magnitude 6,6, foi sentido treze minutos depois do de magnitude 7,5. Emissoras de TV locais mostraram a destruição de prédios em Hualien. De acordo com a agência de notícias central de Taiwan, mais de 10 mil residências estão sem energia elétrica.

No primeiro dia do ano, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 7,6, em Ishikawa, deixando 230 mortos e mais de 44 mil casas destruídas. Em março de 2011, o maior acidente nuclear desde o desastre de Chernobyl ocorreu na Usina de Fukushima após um terremoto de magnitude 9 e um tsunami atingirem o país.