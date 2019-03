Forte terremoto de magnitude 7,0 atinge o sul do Peru

Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o sul do Peru na madrugada desta sexta-feira 1º, de acordo com o programa de controle do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro do temor ocorreu a 27 quilômetros ao nordeste de Azangaro, na região da cidade peruana de Puno – próxima às fronteiras com a Bolívia e o Chile.

Até o momento, não há informações sobre danos estruturais ou vítimas.

Prelim M7.0 Earthquake Southern Peru Mar-01 08:50 UTC, updates https://t.co/WJZAPnFmE1 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) March 1, 2019

O tremor foi registrado às 3h50 no horário local (5h50 de Brasília). Segundo o órgão, a profundidade do sismo foi de 257.4 quilômetros. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que não há risco de tsunami.

Inicialmente o terremoto foi registrado com a magnitude 7,1 – porém, na sequência houve uma revisão da USGS.

Na última semana, outro terremoto de grandes proporções (7,7 graus) atingiu o país, nas proximidades da fronteira com o Equador. Não foram registrados danos significativos e vítimas.