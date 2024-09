Forças de Maduro cercam embaixada da Argentina, sob custódia do Brasil

Forças de segurança da Venezuela cercam desde a noite de sexta-feira, 6, a embaixada da Argentina, que está sob custódia do Brasil, segundo a oposição ao regime de Nicolás Maduro. A informação foi publicada, de acordo com o jornal argentino Clarín, por Pedro Urruchurtu, do partido da oposição liderado por María Corina Machado, na rede social X (antigo Twitter).

A embaixada abriga desde março opositores do regime como o próprio Urruchurtu e o ex-deputado Omar González, que afirmou que o local se encontra sem energia elétrica. Os asilados buscaram ajuda após terem sido acusados pelo Ministério Público da Venezuela, ligado a Maduro, de crimes como conspiração e traição.

Após o órgão eleitoral da Venezuela decretar a vitória de Maduro na eleição de 28 de julho, o governo de Javier Milei anunciou que não reconhecia o resultado. Com isso, o regime de Maduro expulsou os diplomatas argentinos. Após acordo dos governos Milei e Lula, o Brasil assumiu a custódia da sede da diplomacia argentina em Caracas.