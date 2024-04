“Foi uma lição inesquecível em Israel”, afirmou presidente do Irã

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi declarou que o país ensinou uma “lição inesquecível” a Israel com os ataques com drones e mísseis durante a madrugada deste domingo, 14. Ele disse ainda, em pronunciamento oficial, que a operação foi em “legítima defesa” do Irã para “virar uma página após o ataque de Israel ao consulado do Irã na Síria.”, ação nunca assumida pelo governo israelense, mas que deixou vários militares iranianos mortos.

Além disso, Raisi ainda atribui a Israel a responsabilidade pela escalada da crise no Oriente Médio. “O Irã atribui a causa profunda da crise na região às políticas genocidas e violentas do regime sionista”, afirmou o presidente do país iraniano, acrescentando que “as aventuras contra os interesses do Irã terão resposta firme e enfrentarão uma reação ainda mais dura.”

“Domo de Ferro falhou”

O general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, uma das divisões das Forças Armadas do Irã também comentou a ação contra Israel. “Nossas informações ainda não estão completas, mas na parte dos acertos que temos relatórios mostram que esta operação foi realizada com um sucesso que superou as expectativas”, disse o comandante.

Ao menos 300 artefatos foram disparados contra Israel na madrugada de domingo, acionando as sirenes de emergência e o “Domo de Ferro”, sistema de defesa israelense contra mísseis balísticos. Segundo o país, 99% dos mísseis foram bloqueados. O governo iraniano disse, no entanto, que o “Domo de Ferro” falhou e que o “ataque é um caso encerrado”, desde que não haja contra-ataque por parte de Israel.