Florence é rebaixado para categoria 2, mas ainda é considerado perigoso

O Florence foi rebaixado para um furacão de categoria 2 durante a madrugada desta quinta-feira (13), mas ainda é considerado extremamente perigoso e ameaçador. Ventos dignos de uma tempestade tropical que ameaçam a região com enchentes e chuvas torrenciais.

À meia-noite (de Brasília), a tempestade estava a 455 quilômetros a sudeste de Wilmington, na Carolina do Norte, e se movendo para o noroeste a 28 quilômetros por hora, com ventos máximos sustentados de 175 quilômetros por hora.

Furacões de categoria 2 na escala Saffir-Simpson têm ventos cuja velocidade fica entre 152 e 176 quilômetros por hora. No total, os furacões são classificados em até 5 níveis de força.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, o Florence deve provocar fortes chuvas e ondas nos estados da Carolina do Norte e do Sul já nesta quinta e na sexta-feira.

“O tempo para se preparar está quase no fim”, alertou o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, em uma coletiva de imprensa no início da manhã. “O desastre está em nossa porta e vai entrar”.

Estima-se que, no total, 10 milhões de pessoas moram em áreas que devem receber alertas de furacão ou tempestade, segundo o Centro de Previsões Meteorológicas dos Estados Unidos.

Além de inundar a costa com ondas de tempestade de até quatro metros de altura ao longo do litoral da Carolina, o Florence pode provocar de 51 a 76 centímetros de chuvas ou até de um metro em partes da Carolina do Norte, informou o NHC.

Em Genebra, a Organização Meteorológica Mundial previu que as marés podem ser ainda mais altas. “Acreditamos que veremos o nível do mar subir até seis metros e chuvas que equivalem à precipitação anual em um dia”, disse seu secretário-geral, Petteri Taalas, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

Desde quarta, os meteorologistas têm registrado uma mudança no rumo do furacão. A alteração em seu percurso significa que o Florence deverá atingir uma área bem maior da região leste dos Estados Unidos.

Sua presença, com tempestades e ventos fortes, deverá ser percebida em outros seis estados da região – Georgia, Tennessee, Alabama, Kentucky, Maryland e Virgínia Ocidental. A forte precipitação deverá provocar inundações em toda a região afetada.

Mais de 1,5 milhão de pessoas receberam ordem de retirada no litoral das Carolinas e da Virgínia. Dezenas de milhares de casas e negócios podem ser inundados só na Carolina do Norte, alertou o governador Cooper.

Declarações de emergência estão em vigor na Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland e no distrito de Columbia, onde fica a capital Washington D.C.

