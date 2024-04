Finlândia mantém fronteira com a Rússia fechada por tempo indefinido

O governo da Finlândia anunciou nesta quinta-feira, 4, que estenderá indefinidamente o fechamento da fronteira terrestre do país com a Rússia, e também que vai expandir a lista de portos que proíbem a entrada de embarcações da nação vizinha.

A Finlândia fechou a fronteira terrestre com a Rússia no final do ano passado, alegando que Moscou estava por trás do aumento da chegada de imigrantes de países como Síria e Somália na fronteira. Em fevereiro, o governo finlandês chegou a afirmar que cogitava reabrir a divisa a partir de 14 de abril, mas o prazo deixou de ser considerado.

“As autoridades finlandesas veem isso como uma situação de longo prazo. Não vimos nada nesta primavera (europeia) que nos leva a concluir que a situação mudou significativamente”, disse a ministra do Interior, Mari Rantanen, em um comunicado.

A Finlândia mudou sua postura de neutralidade militar no ano passado, ao entrar para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e ao demonstrar de apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Depois disso, o país também assinou um pacto de defesa bilateral com os Estados Unidos, inimigo de longa data do Kremlin.

Pedidos de asilo

Entre agosto e dezembro do ano passado, as autoridades finlandesas registraram mais de 1.300 pedidos de asilo de nações como Iêmen, Somália e Síria, de refugiados que chegaram ao país pela fronteira com a Rússia. O número levantou suspeitas, por ser muito maior do que a média anterior (de apenas uma pessoa por dia).

Mesmo após o fechamento da fronteira, refugiados continuam chegando da Rússia. O governo finlandês acredita que esses imigrantes podem estar sendo direcionados por Moscou até a divisa, como forma de reprimir o país por seu apoio à Ucrânia, e estima que o número de chegadas aumente com o clima mais brando da primavera.

“Há centenas e possivelmente milhares de pessoas perto da fronteira com a Finlândia, no lado russo, que poderiam ser instrumentalizadas contra nós”, alegou Rantanen.

O governo finlandês pretende criar uma lei temporária para permitir que as autoridades de fronteira bloqueiem os pedidos de asilo.

Além disso, três portos localizados nas ilhas do Mar Báltico de Santio e Haapasaari e em Nuijamaa proibiram a entrada de barcos russos, como medida para evitar o avanço da imigração “instrumentalizada”.

“(A chegada por mar) é perigosa para as pessoas que procuram entrar na Finlândia, e sobrecarregaria os serviços (finlandeses) de busca e o resgate marítimo”, afirmou o Ministério do Interior em um comunicado.