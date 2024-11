Filho da princesa da Noruega é acusado de segundo estupro

O filho da princesa da Noruega, Mette-Marit, que é herdeira do trono, foi acusado de um segundo estupro nesta sexta-feira, 22, poucos dias depois de ser preso sob suspeita do mesmo crime. Marius Borg Hoiby, 27, foi detido na noite de segunda-feira 18.

Após uma audiência no Tribunal Distrital de Oslo na quarta-feira, o promotor Andreas Kruszewski afirmou que o Distrito Policial da capital norueguesa havia solicitado que Hoiby fosse mantido sob custódia policial por duas semanas, pois um segundo suposto estupro veio à tona.

A polícia disse que está investigando o segundo incidente minuciosamente. “O caso envolve atividade sexual, não relação sexual, com uma mulher que foi incapaz de resistir ao ato. Isso significa que agora estamos investigando dois casos de estupro envolvendo Marius Borg Hoiby”, afirmou a polícia em comunicado.

Acusação de estupro

O membro da realeza foi detido por suspeita de violar o código penal “que se refere à relação sexual com alguém que está inconsciente ou incapaz, por outro motivo, de resistir ao ato”. Uma agressão sexual desse tipo acarreta uma pena máxima de prisão de 10 anos, de acordo com as leis da Noruega.

A primeira suposta vítima é uma mulher na faixa dos 20 anos que não conhecia Hoiby antes do dia do suposto incidente, segundo seu advogado, Hege Salomon. Ela não estava em um relacionamento com Høiby.

O advogado de Hoiby, Oyvind Bratlien, afirmou à emissora americana CNN na quinta-feira 21 que seu cliente só se declara culpado de um caso de um incidente de dano corporal contra sua última namorada, além de danos criminais em seu apartamento e uma ameaça.

“Para as outras circunstâncias, ele não admite culpa criminal”, disse Bratlien.

Polêmicas em série

Hoiby é fruto de um relacionamento anterior ao casamento da mãe com o príncipe herdeiro Haakon em 2001. Ele foi criado ao lado da princesa Ingrid Alexandra, 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, 18, seus meio-irmãos. Mas, ao contrário deles, não tem funções públicas oficiais e está fora da linha de sucessão real da Noruega.

O royal já havia sido detido duas vezes. Em agosto, foi acusado de abuso doméstico e de causar lesões corporais a uma mulher durante uma briga no apartamento dela em Oslo. No mês seguinte, voltou a ser detido por violar ordem de restrição.

Nesta semana, Haakon disse à emissora pública da Noruega, a NRK, que a situação está afetando todos ao redor de Hoiby. “Essas são acusações sérias que Marius está enfrentando agora. Hoje, é claro que estamos pensando em todos os afetados”, disse ele, acrescentando que a polícia e o sistema judicial devem ter espaço para fazer seu trabalho.