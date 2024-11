Noruega aumenta contribuição para financiar países mais pobres do mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, anunciou nesta segunda-feira, 18, durante a Cúpula de Líderes do G20, a contribuição de mais de 5 bilhões de coroas norueguesas (aproximadamente 500 milhões de dólares) à Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), do Banco Mundial, para combater a pobreza nos países mais pobres do mundo. O valor é o maior até o momento. A contribuição da Noruega para o período 2026-2028 representa um aumento de 50% em comparação com os anos anteriores.

“A Noruega continuará a ajudar as populações mais pobres. Mais pessoas enfrentam a fome do que nunca. A inversão desta tendência negativa exige um esforço concentrado. O financiamento da Noruega será utilizado para ajudar a fornecer alimentos e acesso à eletricidade às pessoas, bem como para implementar medidas para enfrentar as alterações climáticas”, afirmou o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre.