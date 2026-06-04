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A Fifa alterou as regras para a Copa do Mundo, proibindo garrafas de água reutilizáveis nos estádios, gerando forte reação de torcedores que alertam para riscos à saúde em meio ao calor previsto. A entidade justifica a medida por segurança, enquanto oferece alternativas pagas e pontos de hidratação. Entenda o impacto.

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A poucos dias do início da Copa do Mundo, a Fifa alterou na quarta-feira, 3, as regras de acesso aos estádios do torneio e passou a proibir que torcedores levem garrafas de água reutilizáveis para as partidas. A decisão provocou críticas de grupos de torcedores, que apontam riscos à saúde em meio às altas temperaturas previstas durante os jogos nos Estados Unidos, Canadá e México.

Até a última terça-feira, o Código de Conduta da Fifa dizia que “garrafas plásticas vazias, transparentes e reutilizáveis, com capacidade de até 1 litro, podem ser levadas para o estádio”.

Com a atualização das normas, no entanto, passaram a ser vetados copos, garrafas, latas e outros recipientes fechados ou com tampa que “possam ser arremessados ou causar ferimentos”.

Em comunicado divulgado à agência de notícias Reuters, a Fifa justificou a mudança afirmando que a medida busca reforçar a segurança de jogadores, funcionários e espectadores.

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“A Fifa tomou a decisão de proibir garrafas para evitar riscos e lesões a jogadores e espectadores. Garrafas externas já são proibidas em vários desses locais por questões de segurança, e a Fifa está aplicando essa medida em todos os estádios do torneio”, diz o comunicado.

Com a nova regra, quem quiser beber água em garrafas reutilizáveis deverá adquiri-las dentro dos estádios, onde serão vendidas nos bares e restaurantes.

Fúria entre torcedores

A decisão foi recebida com indignação por alguns torcedores, que já enfrentam custos altíssimos com ingressos e transporte para comparecer ao torneio.

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“É um risco real à saúde”, disse Ronan Evain, diretor executivo da Football Supporters Europe. “Na Europa, vemos cada vez mais pessoas caindo nas arquibancadas por insolação. Portanto, é uma questão matemática muito simples: quanto mais você complica o acesso à água, maior o risco de as pessoas terem insolação e desidratação graves.”

“O que vem depois? Protetor solar proibido e torcedores forçados a comprá-lo nos estádios?”, publicou o grupo de torcedores ingleses Free Lions no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira.

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A Fifa, por sua vez, afirmou que trabalha com autoridades locais para implementar ações de mitigação do calor nos arredores dos estádios, incluindo pontos de hidratação, ventiladores, tendas de resfriamento e estações de nebulização. A entidade também informou que os preços da água seguirão os valores normalmente praticados em cada arena.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, reunindo 48 seleções em 16 locais da América do Norte. O impacto das altas temperaturas já é uma das principais preocupações relacionadas ao torneio.