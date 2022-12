Fifa negou pedido de Zelensky para discursar na final da Copa

A Fifa rejeitou um pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para compartilhar uma mensagem de paz mundial na final da Copa do Mundo de 2022 no próximo domingo, 18. As informações são da emissora americana CNN.

De acordo com uma fonte, que falou à rede sob condição de anonimato, Zelensky pediu para aparecer em um link de vídeo para torcedores no estádio antes do jogo e ficou surpreso com a resposta negativa da entidade. Não ficou claro se a mensagem seria ao vivo ou gravada. Apesar da negativa inicial, a informação é de que a Fifa e o governo ucraniano ainda estão em processo de negociação.

O pedido, embora pouco usual, não é surpreendente. Kiev tentou repetidamente usar grandes eventos mundiais para chamar atenção para o conflito no país: Zelensky apareceu no encontro do G20, no Grammy e até mesmo no Festival de Cinema de Cannes.

Ele também realizou encontros com celebridades e jornalistas famosos, como Sean Penn e David Letterman, utilizando de todo o seu charme e carisma – ele foi ator antes de se tornar presidente – para angariar apoio para a Ucrânia.

A Fifa, no entanto, vem se esforçando para manter qualquer manifestação política longe de sua principal competição. Críticas às condições de trabalho de imigrantes e a repressão à comunidade LGBT no Catar se proliferaram semanas antes do início da Copa, mas a entidade se esforçou para mantê-las fora dos holofotes.