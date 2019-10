Fernández: ‘um minuto de silêncio para Macri, que está morto’

Fechadas as urnas das eleições na Argentina, o peronista Alberto Fernández já celebrava sua vitória, sem nenhuma cautela sobre possíveis surpresas nas contages dos votos em papel. As pesquisas de boca de urna encomendadas pelo candidato apontavam sua conquista de até 55% dos votos – um resultado bem melhor do que o obtido por ele nas primárias de setembro, quando recebeu 49,5%. Os festejos, entretanto, não deixam de ser imprudentes: os primeiros dados oficiais apontaram Alberto Fernández com 47,2%, contra 41,4% do silencioso o presidente Mauricio Macri.

“Um minuto de silêncio para Macri, que está morto”, cantava Fernández e amigos em uma comemoração no seu apartamento, na região de Puerto Madero, em Buenos Aires. A cantoria foi gravada em vídeo e viralizou nas redes sociais argentinas.

Para vencer no primeiro turno, o candidato deve ter 50% dos votos ou mais de 40%, desde que sua vantagem sobre seu principal adversário seja de pelo menos 10 pontos porcentuais. Se fosse o resultado final, o dado divulgado às 21h deste domingo levariam Fernández e Macri ao segundo turno, em novembro.

Ao anoitecer, eleitores e simpatizantes da chapa da Frente de Todos começaram a se concentrar na sede da campanha, no bairro da Chacarita. Segundo o jornal Clarín, foram montadas três salas VIP para convidados especiais. No do segundo andar, mais exclusiva, Fernández e sua companheira de chapa, a senadora Cristina Kirchner, acompanharão a contagem. A ex-presidente votou em Río Gallegos, na Patagônia argentina e voou de volta a Buenos Aires em avião particular. Para o peronistas menos ilustrados, a campanha espalhou telões pela Avenida Corrientes, banheiros químicos e uma catarata de fogos de artifício, segundo o jornal La Nación. São esperadas 50.000 pessoas.

Antes dos primeiros resultados, o silêncio imperava na sede da campanha do Juntos pela Mudança, em Costa Salguero. Mauricio Macri aguarda os resultados da Quinta de Olivos, a residência oficial da Presidência argentina, e deve reunir-se a sua equipe apenas no final da contagem.

Um total de 34 milhões de argentinos estavam habilitados a votar nestas eleições e se distribuíram em 95.000 mesas. A contagem dos votos é manual, dado o fato de as cédulas serem ainda em papel. O eleitor foi obrigado a cortar com uma tesoura ou régua a cédula, depositar na urna apenas a parte impressa sobre seu candidato e dispensar o resto do papel.