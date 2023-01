Facebook e YouTube removem conteúdos de apoio às invasões em Brasília

Giro VEJA - segunda, 9 de janeiro

Os próximos passos de Lula e seu governo para a identificação e punição dos criminosos, bem como a prevenção de novos ataques são os destaques do dia

Um dia depois da invasão de terroristas bolsonaristas ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, a segunda-feira foi de tensão e de trabalho em Brasília. Já nas primeiras horas da manhã, servidores das sedes dos Três Poderes iniciaram um mutirão para limpeza e rescaldo do vandalismo praticado pelos criminosos. Horas depois, Ricardo Cappelli -- nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a intervenção federal -- anunciou que o acampamento de apoiadores de Jair Bolsonaro na frente do QG do Exército havia sido desmobilizado. Até esta tarde, chega a 1.200 o número de bolsonaristas encaminhados para a Polícia Federal