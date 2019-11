Explosão em navio-tanque russo no Mar do Japão deixa 3 mortos

Três pessoas morreram após uma explosão a bordo do navio-tanque russo Zaliv Amérika, que estava ancorado no porto de Nakhodka, no Mar do Japão, na Rússia. As informações preliminares da investigação apontam que o acidente teria ocorrido devido a uma explosão de gás.

A Agência Federal de Transportes Marítimos da Rússia, de acordo com apuração da agência de notícias russa Tass, o incidente não causou incêndio no navio de carga. Fontes do Ministério Público russo do Extremo Oriente também indicaram que o navio não transportava carga de petróleo, informação confirmada pela proprietária do navio, a empresa Nayada.

Nove tripulantes estavam a bordo da embarcação no momento da explosão. As autoridades russas instauraram um processo penal por violação das regras de segurança dos transportes, como parte da investigação sobre o fato.