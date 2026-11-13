Explosão em gasoduto deixa 20 feridos em Buenos Aires
Funcionários de companhia de gás danificaram tubulação durante reparos e provocaram vazamento; incêndio atingiu casas, comércios e veículos
Uma explosão provocada por um vazamento de gás deixou 20 feridos, cinco deles em estado grave, nesta sexta-feira, 13, em um bairro da periferia sul de Buenos Aires. As vítimas foram hospitalizadas com queimaduras.
A Defesa Civil informou que a explosão ocorreu depois que funcionários da companhia Metrogas danificaram uma tubulação enquanto realizavam trabalhos de manutenção na rua. A concessionária é responsável pelo fornecimento de gás natural residencial.
“Foi uma explosão, como um míssil”, afirmou à imprensa local um morador chamado Walter, em meio a lágrimas. “Um amigo foi até a esquina e a loja tinha explodido. Não sobrou nada. Estou bem, mas isso foi uma loucura”, completou.
Horror en Remedios de Escalada explosión por trabajos de gas un negocio desaparecido https://t.co/Ndp5Wr7LDQ
— Sandra Capocchi (@capocchisandra) November 13, 2026
As chamas atingiram casas, estabelecimentos comerciais e veículos, segundo imagens da televisão. Os bombeiros ordenaram a retirada dos moradores da área do acidente.
“Até o momento, temos 20 feridos. Os cinco em estado mais grave foram levados ao Hospital Evita de Lanús, e os demais, a diferentes hospitais da região”, disse Claudio Arale, diretor-geral da Defesa Civil de Lanús, município da periferia de Buenos Aires.
Sobre as causas do vazamento, Arale explicou que funcionários da Metrogas e de uma empresa terceirizada trabalhavam no local. “Evidentemente, perfuraram uma tubulação de média pressão, o que provocou o vazamento e a explosão”, afirmou ele.
Comunicado da empresa
A Metrogas, maior empresa privada de distribuição de energia da Argentina, confirmou em um comunicado citado pelo portal argentino C5N que a tragédia ocorreu quando um grupo de seus funcionários realizava trabalhos de renovação da rede.
“Uma máquina danificou um dos canos da rede de distribuição, causando uma explosão. Os bombeiros estão no local tentando extinguir o incêndio, e a Defesa Civil está trabalhando para evacuar as casas próximas ao local da explosão”, declarou.
Devido à explosão, equipes de resgate e forças de segurança esvaziaram uma escola infantil e um lar de idosos.