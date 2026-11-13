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Explosão em gasoduto deixa 20 feridos em Buenos Aires

Funcionários de companhia de gás danificaram tubulação durante reparos e provocaram vazamento; incêndio atingiu casas, comércios e veículos

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h10
Incêndio em rua urbana com chamas intensas e fumaça escura consumindo um prédio à direita, que está parcialmente desabado. Um carro vermelho está estacionado à esquerda, próximo a um edifício de tijolos com uma placa de loja Tatoo Cell. Fios elétricos cruzam o céu e detritos espalhados pela rua.
Explosão por vazamento de gás provoca incêndios em periferia sul de Buenos Aires, na Argentina. 13/11/2026 -  (X/Reprodução)
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Uma explosão provocada por um vazamento de gás deixou 20 feridos, cinco deles em estado grave, nesta sexta-feira, 13, em um bairro da periferia sul de Buenos Aires. As vítimas foram hospitalizadas com queimaduras.

A Defesa Civil informou que a explosão ocorreu depois que funcionários da companhia Metrogas danificaram uma tubulação enquanto realizavam trabalhos de manutenção na rua. A concessionária é responsável pelo fornecimento de gás natural residencial.

“Foi uma explosão, como um míssil”, afirmou à imprensa local um morador chamado Walter, em meio a lágrimas. “Um amigo foi até a esquina e a loja tinha explodido. Não sobrou nada. Estou bem, mas isso foi uma loucura”, completou.

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As chamas atingiram casas, estabelecimentos comerciais e veículos, segundo imagens da televisão. Os bombeiros ordenaram a retirada dos moradores da área do acidente.

“Até o momento, temos 20 feridos. Os cinco em estado mais grave foram levados ao Hospital Evita de Lanús, e os demais, a diferentes hospitais da região”, disse Claudio Arale, diretor-geral da Defesa Civil de Lanús, município da periferia de Buenos Aires.

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Sobre as causas do vazamento, Arale explicou que funcionários da Metrogas e de uma empresa terceirizada trabalhavam no local. “Evidentemente, perfuraram uma tubulação de média pressão, o que provocou o vazamento e a explosão”, afirmou ele.

Comunicado da empresa

A Metrogas, maior empresa privada de distribuição de energia da Argentina, confirmou em um comunicado citado pelo portal argentino C5N que a tragédia ocorreu quando um grupo de seus funcionários realizava trabalhos de renovação da rede.

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“Uma máquina danificou um dos canos da rede de distribuição, causando uma explosão. Os bombeiros estão no local tentando extinguir o incêndio, e a Defesa Civil está trabalhando para evacuar as casas próximas ao local da explosão”, declarou.

Devido à explosão, equipes de resgate e forças de segurança esvaziaram uma escola infantil e um lar de idosos.

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