Explosão atinge estação de metrô em Londres

Um incêndio atingiu a estação de metrô e trem Elephant and Castle, na região sul de Londres, na manhã desta segunda-feira, 28. Uma enorme quantidade de fumaça saía do local.

Cerca de 100 bombeiros estão atualmente combatendo o incêndio, onde os arcos da ferrovia, seis carros e uma cabine telefônica estão em chamas.

