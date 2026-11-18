Uma forte explosão foi ouvida nesta quarta-feira, 18, em Riade, capital da Arábia Saudita, e provocou apreensão entre moradores, segundo relatos à agência France-Presse (AFP). O episódio ocorre em meio à intensificação dos ataques dos hutis, grupo rebelde que controla parte do Iêmen e vem ampliando sua ofensiva contra o território saudita nas últimas semanas.

Uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente no conflito contra os rebeldes, informou ter interceptado dois mísseis de cruzeiro. Nas últimas semanas, os ataques atribuídos aos hutis atingiram ou tiveram como alvos instalações militares, estruturas civis e infraestrutura petrolífera.

Moradores disseram que a explosão ocorreu sem aviso prévio. Ao contrário do que costuma acontecer diante de ameaças aéreas, não foram enviados alertas aos celulares. “A explosão foi extremamente forte”, relatou à AFP um morador do norte de Riade. “Ouvir uma explosão sem ter recebido um aviso dá muito medo.”

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Uma jornalista da agência também relatou que as portas de sua residência se abriram repentinamente e que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por alguns instantes.

A localização exata da explosão não havia sido identificada até o momento. Moradores, porém, disseram ter visto fumaça nas proximidades do aeroporto de Riade, no nordeste da capital.

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Tensão regional

Em meio à escalada, a Defesa Civil saudita informou ter ativado sistemas de alerta antecipado nas regiões de Jazan, Najrã e Khamis Mushait, no sul do país, próximas à fronteira com o Iêmen.

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O Departamento de Estado dos Estados Unidos também reiterou recomendações de segurança para cidadãos americanos na Arábia Saudita e no Bahrein. Os alertas, atualizados após os ataques sofridos pelos dois países, orientam os americanos a manter maior vigilância diante das ameaças do Irã e de grupos aliados, entre eles os hutis.

Guerra no Iêmen

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A Arábia Saudita lidera uma coalizão militar que apoia o governo iemenita reconhecido internacionalmente na guerra contra os hutis. O conflito começou em 2014, quando os rebeldes avançaram sobre a capital, Sanaa, e posteriormente conquistaram outras áreas do país.

As hostilidades diminuíram após uma trégua firmada em 2022, mas voltaram a se intensificar em julho deste ano. Desde então, os hutis ampliaram seus avanços territoriais e se aproximaram de Áden, que funciona como capital provisória do governo reconhecido internacionalmente.

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O Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, permanece dividido entre diferentes forças políticas e militares. A guerra também envolve interesses de potências regionais, sobretudo da Arábia Saudita e do Irã.