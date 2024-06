Exército de Israel resgata quatro reféns do Hamas com vida em Gaza

O Exército de Israel afirmou ter resgatado quatro reféns do Hamas com vida neste sábado, 8, em uma operação especial das Forças de Defesa (IDF), da Autoridade de Segurança (ISA) e da polícia de Israel na Faixa de Gaza.

De acordo com publicação das IDF no X, eles haviam sido sequestrados no festival de música “Nova”, em 7 de outubro de 2023, durante os ataques terroristas do Hamas que mataram mais de mil pessoas e levaram Israel à guerra contra o grupo. O Hamas os mantinha reféns há quase oito meses.

Leia, abaixo, os nomes dos reféns resgatados neste sábado:

Noa Argamani (25 anos);

(25 anos); Almog Meir Jan (21 anos);

(21 anos); Andrey Kozlov (27 anos);

(27 anos); Shlomi Ziv (40 anos).

Como é o local dos resgates?

A operação das forças israelenses os resgatou em duas localidades diferentes no “coração” do campo de refugiados de Nuseirat, na região central de Gaza.“Eles estão em boas condições médicas e foram transferidos para o Centro Médico ‘Sheba’ Tel-HaShomer para mais exames”, afirmam as IDF na publicação. “Continuaremos a fazer todo esforço para trazer os reféns para casa.”

De acordo com informações do Exército de Israel, as quatro pessoas foram resgatados em dois locais diferentes em Nuseirat. Após a operação deste sábado, sabe-se que o número de reféns ainda em poder do Hamas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro é de 75, sem contar com 41 que já foram mortos.

Em oito meses de conflito, esta é a terceira operação de resgate bem-sucedida. Em outubro de 2023, o cabo das FDI Ori Megidish foi resgatado no norte da Faixa de Gaza. Outra ação, em fevereiro deste ano salvou duas pessoas, Fernando Marman e Louis Har, em Rafah, cidade palestina no sul da Faixa de Gaza.

Símbolo dos ataques de 7 de outubro:

Noa Argamani, resgata nesta operação das Forças Israelenses tornou-se um dos símbolos da crueldade da guerra, quando foi divulgado um vídeo dela gritando e implorando por ajuda. Ela aparecia no bando de uma moto, enquanto um grupo do Hamas partia com ela a reboque.

Ainda no vídeo, o namorado de Argamani, também cidadão israelense, Avinatan Or, também é levado e sequestrado por combatentes do Hamas. Em novembro do ano passado, a mãe de Noa, Liora Argamani, que é uma cidadã chinesa que luta contra um câncer no cérebro em estágio avançado, apareceu em um vídeo fazendo um apelo desesperado para poder ver a filha mais uma vez. “Não sei quanto tempo me resta. Desejo ter a oportunidade de ver minha Noa em casa”, disse Liora, apelando ao presidente dos EUA, Joe Biden, para pressionar pela libertação de sua filha.

A família de Argamani já havia recebido sinais de que ela ainda estava viva. A refém também havia aparecido em uma série de vídeos de propaganda do Hamas lançados em janeiro deste ano.

A operação das Forças de Defesa de Israel:

A notícia do resgate bem-sucedido de quatro reféns do Hamas neste sábado veio após militares israelenses informarem que estavam atuando na região de Nuseirat e em outras áreas do centro de Gaza. No local, foram relatados bombardeios pesados.

De acordo com um porta-voz do hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, pelo menos 55 pessoas foram mortas como resultado da operação em Nuseirat, Deir al-Balah e al-Zawaideh. O porta-voz ainda relatou que o número de feridos é tão alto que é difícil confirmar o número exato.