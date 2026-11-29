A Promotoria Militar pedirá a pena de morte para um palestino acusado de ter matado um colono franco-israelense. O anúncio foi feito neste domingo, 29, pelo Exército de Israel. De acordo com a agência AFP, o comunicado destaca que esta é a “primeira acusação apresentada” no país desde a entrada em vigor da lei que permite a medida.

A denúncia foi informada à família de de Netanel Choukroun, morto a tiros no dia 20 de setembro, no centro da Cisjordânia.

A norma que baseia a pena foi aprovada no final de março pelo parlamento após ser impulsionada pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da extrema direita israelense. Ele chegou a postar nas redes uma fotomomtagem sorrindo ao lado de uma forca.

O texto estabelece “a pena de morte para terroristas”, numa aplicação exclusiva a palestinos. Pela lei, toda pessoa que “cause intencionalmente a morte de outra, com o objetivo de prejudicar um cidadão ou residente israelense e com a intenção de pôr fim à existência do Estado de Israel, será condenada à morte ou à prisão perpétua”.

Continua após a publicidade

Ataque a tiros

Choukroun morreu nas proximidades do assentamento de Neve Tzuf, na véspera do Yom Kipur, após ser atacado por um homem armado. Um suspeito identificado como Qadri Samara foi preso. O Exército divulgou que o palestino confessou o crime durante interrogatório e que declarou querer “morrer como mártir”.