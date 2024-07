Ex-prefeito de NY distribui apoio a candidatos brasileiros de esquerda

Depois de declarar apoio a Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o ex-prefeito de Nova York Bill de Blasio se encontrou com a deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que deve concorrer à prefeitura de Niterói. Os dois se reuniram na capital paulista no evento Cidades do Futuro, da Rede Futuro, e o político norte-americano aproveitou para endossar a pré-candidata.

“Vocês têm uma oportunidade incrível de ter uma líder que mudará muitas coisas para melhor. Talíria Petrone é essa líder. Ela fará as mesmas coisas que fizemos em Nova York”, disse De Blasio, que integra uma das alas mais progressistas do Partido Democrata, depois do encontro, na sexta-feira 28.

Em dezembro, o democrata havia se encontrado com Boulos no Desafios das Cidades Globais, evento organizado pelas fundações Rosa Luxemburgo e Lauro Campos e Marielle Franco. Além de referendar o psolista para a vaga na prefeitura paulistana, de Blasio reiterou que com a sua liderança a cidade iria “atingir seu potencial e deixar para trás o que a atrasa”.

“Eu fui líder de uma das maiores cidades do mundo e sei o que precisa ter um líder para lidar com essa complexidade e esse desafio. Posso dizer: Boulos tem de ser o prefeito na próxima eleição”, afirmou.

De Blasio foi eleito prefeito de Nova York em 2013, interrompendo 20 anos de republicanos no poder da cidade. Em 2017, o democrata foi reeleito e deixou o cargo apenas em 2021.

Eleições municipais

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, Boulos e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estão tecnicamente empatados na liderança da corrida. Na pesquisa, Nunes desponta com 28,5% das intenções de votos enquanto o psolista sai com 25,9%. Recentemente, um novo rosto tem chamado atenção nas eleições municipais: o coach Pablo Marçal (PRTB) tem cerca de 10% das intenções de votos – em maio o pré-candidato tinha 5,1%

Em Niterói, o pré-candidato Rodrigo Neves (PDT) lidera a corrida eleitoral com 43% das intenções de votos, informou a pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 2. Este é o primeiro levantamento desde o anúncio da pré-candidatura da medalhista olímpica Iabel Swan (PV) como vice-prefeita. Carlos Jordy (PL) ficou em segundo lugar, com 18% dos votos, enquanto Petrone aparece em terceiro com 11%.