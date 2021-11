Ex-piloto de Epstein confirma conexão com Clinton, Trump e Andrew

Ex-piloto particular de Jeffrey Epstein, Larry Visoski testemunhou nesta terça-feira (30) sobre a conexão do empresário com os ex-presidentes americanos Bill Clinton, Donald Trump, assim como com o príncipe Andrew.

O depoimento faz parte do julgamento da viúva de Epstein, a socialite Ghislaine Maxwell, por tráfico de mulheres.

Segundo o piloto, todos os três voaram no avião particular do empresário.

Ele confirmou que era avisado quando Clinton ou passageiros importantes como o ex-presidente estavam a bordo. E lembrou que o renomado violinista Itzhak Perlman voou para Michigan com Epstein para participar de um acampamento de verão.

Larry Visoski disse ainda que se lembrava da presença do príncipe Andrew, do ator Kevin Spacey e do senador do Maine George Mitchell nos voos.

Nenhum dos passageiros mencionados no depoimento de Visoski estão sob acusação de ter cometido qualquer delito.

Segundo o porta-voz de Bill Clinton, o ex-presidente de fato viajou quatro vezes no avião de Epstein. Mas disse que o político democrata nada sabia “sobre os crimes terríveis” do empresário.

“Entre 2002 e 2003, o presidente Clinton fez um total de quatro viagens no avião de Jeffrey Epstein: uma para a Europa, uma para a Ásia e duas para a África, que incluíram paradas relacionadas ao trabalho da Fundação Clinton”, disse o porta-voz.

O testemunho de Visoski acontece no segundo dia do julgamento de Maxwell por conspiração e tráfico sexual.

Maxwell foi presa em 2020 e se declarou inocente de seis acusações. Já Epstein foi encontrado morto em sua cela logo após a prisão por acusações de tráfico sexual, em 2019.

O legista posteriormente determinou que a causa da morte foi suicídio por enforcamento.